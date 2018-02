Arsène Wenger entra a gamba tesa, da buon ex difensore, sui calciatori inglesi che a suo dire sarebbero dei maestri nel simulare. Un tempo, dice l’allenatore francese, in Premier venivano attaccati i giocatori stranieri che erano spesso accusati di essere dei tuffatori, ma oggi la musica è cambiata completamente: “Ricordo che si facevano casi tremendi quando erano i calciatori stranieri a simulare, ma gli inglesi hanno imparato molto in fretta e potrebbero fare da insegnanti”.

L’attacco a Kane, Alli e Sterling

Wenger, che già in passato se l’era presa con Raheem Sterling del Manchester City: ‘si tuffa bene’ disse, ai suoi giocatori dice di non tuffarsi. In modo chirurgico sono arrivate queste accuse da parte del tecnico francese che in modo indiretto, cioè senza fare il nome, se l’è presa con le due stelle del Tottenham: Dele Alli e Harry Kane, i due sono stati al centro delle polemiche dopo il match con il Liverpool e sono stati accusati di qualche tuffo di troppo, come il ‘Coco’ Lamela. E sabato c’è l’attesissimo e sempre sentitissimo North London Derby tra il Tottenham e l’Arsenal, con i Gunners che devono cercare di uscire imbattuti da Wembley, altrimenti il quarto posto tornerebbe a essere un miraggio.

North London Derby

L’Arsenal ha perso qualche partita di troppo fuori casa quest’anno e sta pagando queste sconfitte nella corsa al quarto posto, che ogni tanto sembra vicino e poi torna a essere lontanissimo. Nemmeno il Tottenham è nelle prime quattro, ma è un solo punto dal Chelsea e a due dal Liverpool. Reduce dalla vittoria nel replay del quarto turno di FA Cup, gli ‘Spurs’ giocheranno naturalmente con la formazione migliore e per vincere il derby con l’Arsenal (che all’andata si impose 2-0). Un derby d’alta classifica che il Tottenham giocherà a pochi giorni dall’andata degli ottavi di Champions con la Juventus.