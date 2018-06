Rumors di mercato parlano di un’offerta importante della Juventus per Mauro Icardi. Il capitano è un simbolo dell’Inter, ma si sa che al giorno d’oggi non esistono più intoccabili e 50 milioni di euro più Higuain potrebbero far gola ai nerazzurri. La voce come è nata così si è spenta, ma è bastata una stories di Wanda Nara, moglie e agente di Maurito, a far riparlare di Juve per il venticinquenne attaccante sudamericano.

La foto della zebra e Icardi pare già juventino. Il centravanti dell’Inter non disputerà i Mondiali ed è partito con la moglie Wanda Nara per le vacanze, i due hanno scelto di volare in SudAfrica dove stanno effettuando un bel Safari. Lady Icardi sta testimoniando tutto il suo viaggio sui social e in una stories di Instagram ha immortalato una zebra, da sempre il simbolo della Juventus. Nel mondo di oggi basta un piccolo indizio, se possiamo chiamarlo così, per far scatenare il mercato. Di fatto è come fosse quasi un rebus, con Icardi e Wanda abbinati alla zebra, dunque alla Juventus.

Probabilmente si tratta solo di una coincidenza oppure Wanda Nara è rimasta particolarmente colpita dalla vista della zebra. Ma non è detto che questo sia un bel messaggio mandato dalla moglie di Icardi all’Inter. Il bomber vuole rinnovare il contratto con il club nerazzurro e vuole farlo a cifre importanti. L’attaccante ha chiesto otto milioni netti all’anno, nessuno in Serie A guadagna così tempo. Quello che è certo è che Icardi ha una clausola di rescissione nel suo contratto, che però è valida solamente per l’estero, è di 110 milioni di euro, ed è esercitabile entro il 15 luglio. Per il mercato italiano la clausola non c’è e in caso di trattativa la Juve dovrebbe incontrarsi vis a vis con l’Inter per Icardi, anche con Wanda Nara, che da qualche stagione ricopre anche il ruolo di agente del marito.