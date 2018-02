Le voci su Mauro Icardi si susseguono da tempo e adesso che l'Inter è tornata a vincere senza il suo capitano e goleador si è ritornati sull'argomento di quanto sia opportuno monetizzare al massimo sull'argentino da parte di un'Inter che camminerebbe anche senza i suoi gol. Prematuro parlarne ma siccome le speculazioni sono alla base del giorno, è corretto fare anche i conti in tasca al club nerazzurro. Che oggi fa orecchie da mercante davanti al pressing del Real Madrid e di Mino Raiola: le merengues farebbero carte false per portarlo in estate in bianco, il procuratore starebbe provando a prendere in mano la procura della moglie Wanda, per girarlo poi al Manchester United di Mourinho.

Mesi delicati: il confronto è aperto.

Icardi e l'Inter in costante trattativa.

L'equilibrio attuale verrà sicuramente interrotto: tra l'Inter e Mauro Icardi inizieranno giornate lunghe e tese, a parlare di contratti, rinnovi, cessioni e clausole. Il tutto condito dai risultati del campo e dagli umori dell'ambiente. L'idillio potrebbe concludersi con un addio estivo, oppure con rinnovo tra le parti. Ma chi pensa che sia solo Icardi a poter decidere sbaglia: l'Inter ha in mano le carte per far saltare il banco a proprio vantaggio. Ecco come.

Wanda pronta a forzare la mano.

Il primo aspetto è la procura. Se resterà in mano a Wanda Nara. La bionda moglie procuratrice si muoverà ancora una volta come fece in estate. Provando a forzare la mano alla società. Negozierà in modo ufficiale a breve il rinnovo contrattuale con Piero Ausilio, così come ha già fatto capire in questo gennaio in cui alla voce Real, la signora Icardi ha schiacciato l'occhiolino social.

Le due richieste a confronto.

Cosa chiede il team Icardi.

Wanda Nara sembrerebbe avere le idee chiare. Ha pronta una richiesta di 7 milioni di euro, netti a stagione, con la clausola che non verrebbe eliminata, ma soltanto aumentata fino a 150 milioni di euro, con disponibilità anche ad arrivare a 200 milioni. Il tutto da chiudersi entro l'estate prima del Mondiale.

Cosa offrirà l'Inter.

L'Inter dal suo canto propone un aumento sì, di quasi 2 milioni di euro, rispetto all'attuale ingaggio. Quindi si sta su cifre inferiori a quelle richieste: da 4,7 a 6,5. Non un cent di più. Per ciò che riguarda la clausola la volontà nerazzurra è di cancellare l'attuale, da 110 milioni di euro, valida solo per l'estero .

Perché l'Inter può fare a meno di Icardi.

Detto questo, appare chiaro che se da un lato Icardi e il suo entourage sanno quanto vale il calciatore, anche l'Inter dimostra di avere una linea ben precisa di principio: è un top player ma deve rientrare nei parametri di crescita del club. E sa anche che in caso di partenza di Icardi, non si resterebbe con i piedi scalzi. Le ultime mosse di mercato effettuate in estate e non solo, potrebbero davvero essere lette come la società si stia anche tutelando in caso di partenza. Se il Real Madrid o il Manchester United – per mano di Raiola – creassero i presupposti per invogliare l'argentino a cambiare maglia, eventuali mal di pancia avrebbero la cura adatta. Una vendita che arricchirebbe le casse dell'Inter senza stracciarsi le vesti.

I tifosi, la fascia e Wanda: i tre nei di Maurito.

Icardi è un grandissimo goleador e in prospettiva un numero 1. A soli 25 anni e dopo tre stagioni è entrato di prepotenza nella storia nerazzurra lasciandovi già il segno. Ma il suo quotidiano non è tutto rose e fiori. Con la tifoseria c'è sempre una pace armata, la fascia da capitano non ha mai convinto del tutto l'ambiente, la presenza ingombrante della moglie-procuratrice fa il resto.

Le mosse estive: Eder resta, Karamoh arriva.

E poi ci sono le mosse societarie: Eder poteva partire per una serie di prestazioni non all'altezza ed è rimasto saldamento in rosa. In estate è arrivato il giovane francesino Karamoh per 4 milioni, che proprio nel giorno del ritorno al successo senza Icardi, ha segnato il gol partita diventando beniamino di San Siro.

Lisandro, Rafinha e Martinez: Icardi è servito.

E poi ci sono gli altri inserimenti, da Lisandro Lopez a Rafinha fino all'ultimo acquisto in prospettiva già fermato oggi: Lautaro Martinez su cui la società ha mostrato di puntare tantissimo. Classe 97, è un astro nascente argentino che potrebbe giocare insieme a Icardi ma anche prenderne tranquillamente il posto.