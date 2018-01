Tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018, la famiglia Icardi ha ricevuto una pioggia di like. A vincere il personale derby familiare, che si è giocato sui vari profili social, è stata Wanda Nara: cliccatissima dai follower di Instagram e Twitter. A far pendere la bilancia verso la bionda di casa Icardi, sono stati gli ultimi scatti postati dalla coppia subito dopo Capodanno.

Mentre il capitano dell'Inter era alle prese con il pieno al suo Hummer dorato, Wanda si è messa in posa davanti all'obiettivo vestita con un abbigliamento davvero inusuale: un pigiama leopardato e delle ciabatte in stile tigrotto, che ha distolto l'attenzione degli utenti dal mezzo particolarmente stravagante. Dopo aver festeggiato l'ultimo giorno dell'anno con un video postato su Instagram davvero bollente, Wanda Nara ha così trovato il modo di far parlare di sé anche nelle prime ore del 2018.

Wanda e i figli.

Sposati dal maggio del 2014, Wanda e Mauro hanno avuto due figlie: Francesca e Isabella, nate rispettivamente nel 2015 e nel 2016. Due bambine che si sono aggiunte agli altri figli avuti da lei con Maxi Lopez. Intervistata nel dicembre scorso, durante il suo intervento nello show televisivo "Verissimo", Wanda Nara ha però spiegato di non voler allargare ulteriormente la famiglia.

"Basta bambini. Sono belli ma sono impegnativi – ha dichiarato – A Mauro non piace avere tate. Perciò se io esco lui sta con i bambini e viceversa. Siamo una famiglia un po' all'antica. Con Mauro è stato un colpo di fulmine totale. Avevo già chiuso con Maxi Lopez prima di conoscerlo. Ero sicura da subito che fosse una cosa seria. Mi fidavo tantissimo di Mauro se no non l'avrei presentato ai miei figli. Il rapporto con il mio ex? Il tempo cura tutto – ha concluso Wanda – Ora siamo più tranquilli".