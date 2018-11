Meglio Cristiano Ronaldo o Mauro Icardi? Un dualismo che sta nascendo in questa prima parte di stagione dove i due campioni di Juventus e Inter stanno trascinando a loro modo le rispettive squadre. A innescare la bomba è Wanda Nara, moglie e procuratrice di Maurito, nonché opinionista fissa nella trasmissione calcistica di Mediaset ‘Tiki Taka‘.

La biondissima signora Icardi non è riuscita a restare in silenzio davanti all'ultima panchina del proprio marito, contro il Genoa, nel 5-0 di San Siro che tanto ha esaltato il popolo nerazzurro. Una gara in cui proprio l'attaccante e capitano interista avrebbe potuto fare la parte del leone e che invece si è ritrovato nella gabbia del bordo campo, con l'ammaestratore Spalletti a fare da guardia.

La scelta di Spalletti: preservare Maurito

Il motivo è stato chiaro sin dall'inizio: Icardi contro il Genoa non sarebbe servito e così è stato perché sufficienti sono state le incursioni delle ‘seconde linee' che hanno permesso all'Inter di ottenere la settima vittoria consecutiva. Troppo importante Icardi, da preservare per il match più importante di questa prima fase: a San Siro, in Champions League contro il Barcellona.

Il confronto con Cristiano

Eppure, quella panchina non è stata ben digerita da Wanda Nara che avrebbe voluto vedere il marito in campo, magari per rimpinguare l'attuale bottino di gol della punta nerazzurra, ferma a sei reti stagionali, una in meno di sua Maestà Cristiano Ronaldo, l'ingombrante portoghese che tutto catalizza attorno a sè.

La difesa di Wanda

"Mauro non ha giocato tre partite, ha fatto sei gol ed è lì lì con Cristiano Ronaldo. Vorrei vederlo Ronaldo nella Juve a star seduto tranquillo in panchina mentre la sua squadra segna 5 gol e lui potrebbe farne tre”. Parole sante, disamina perfetta. Cr7 non è mai stato messo in panchina da parte di Max Allegri, è sempre sceso in campo e nelle attuali 11 prestazioni di campionato ha segnato 7 volte. Una in più di Icardi che però è rimasto seduto in panchina in tre occasioni, avendo meno possibilità di segnare.

I numeri pro Maurito

Un confronto diretto che premia da una parte il nerazzurro e dall'altra il bianconero. Wanda ha ragione, se Spalletti non sostituisse mai Maurito le percentuali e le statistiche direbbero che avrebbe numeri più importanti di Cr7. Ma attualmente la realtà è un'altra: Ronaldo rappresenta il giocatore più decisivo del campionato (oltre che della Juventus). Il portoghese ha segnato 7 gol ma ha anche fornito 5 assist decisivi ai compagni, per un totale di 12 tocchi vincenti: nessuno, al momento, è riuscito a tanto.