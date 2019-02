L’Inter sta vivendo una settimana molto complicata, e come se non bastassero i problemi già noti, e su tutti il cambio del capitano, ha reso le acque più agitate la rivista fondata da Fabrizio Corona, ‘The King Corona Magazine’, che nell’ultimo numero ha pubblicato un articolo dal titolo: “Mauro Icardi divorzia da sua moglie. Wanda Nara lo ha tradito con il compagno di squadra Marcelo Brozovic”. Il giocatore croato ha deciso di querelare Corona e ha detto che non c’è stato alcun tipo di rapporto con Wanda Nara.

La querela di Brozovic a Corona

Il calciatore ha dato mandato al suo legale di querelare il magazine di Corona per ‘l’assoluta falsità della notizia’ e ha ribadito che ‘non c’è mai stato alcun tipo di rapporto con la signora Wanda Nara. L’avvocato Danilo Buongiorno a proposito di questa vicenda in una nota ha scritto:

La notizia, oltre a essere falsa, è gravemente diffamante per il contento dell'articolo che mette in dubbio la moralità e l'immagine del calciatore, accusandolo ingiustamente di atteggiamenti e comportamenti mai attuati: con il tentativo di minare la sua posizione personale nonché di calciatore nei confronti della società di appartenenza, dei tifosi e di tutti i lettori; posizione che Brozovic ha invece sempre rispettato. Tale diffamazione non rappresenta in alcun modo la verità.

Nessuna aggressione di Icardi a Brozovic

Dopo aver ribadito l’assoluta falsità della notizia e dopo aver confermato che tra Brozovic e Wanda Nara non è intercorso mai alcun tipo di rapporto, l’avvocato Buongiorno ha anche smentito le aggressioni violente di Icardi nei confronti di Brozovic, chiudendo sul nascere ogni tipo di discussione anche su quest’argomento riproposto sempre dal magazine di Corona, che nello stesso pezzo scriveva di relazioni tese tra i due giocatori di Spalletti.