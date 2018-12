Mauro Icardi è ancora in vena di regali, e non solo per l'imminente arrivo del Natale. L'attaccante nerazzurro, dopo aver donato a tutti i compagni di squadra un prezioso orologio (come ringraziamento per averlo aiutato a conquistare il titolo di capocannoniere della scorsa stagione), ha nuovamente stupito Wanda Nara. A margine della mega festa organizzata sabato scorso per il suo 32esimo compleanno, la moglie del capitano dell'Inter ha infatti ricevuto dal marito una bellissima Bentley nera dal valore di 200mila euro: addobbata, per l'occasione, con tanto di fiocco regalo.

La fuoriserie britannica, non è tra l'altro la prima autovettura che Maurito regala alla sua compagna. Prima della Bentley, nel 2014, Icardi regalò infatti una preziosissima Rolls Royce bicolor da 275 mila euro (sempre in occasione del compleanno e per festeggiare le nozze), mentre nel 2016 il giocatore di Spalletti festeggiò San Valentino scegliendo invece un suv Range Rover.

Il party scatenato di Mauro e Wanda

Per spegnere le candeline insieme ai suoi amici più cari, Wanda Nara non ha badato a spese e ha organizzato un mega party in un locale milanese: il tutto rigorosamente documentato sui profili social. La showgirl, nonché procuratrice di Maurito, ha invitato molte persone: tra questi anche alcuni colleghi nerazzurri del marito. Alla festa erano infatti presenti diversi giocatori interisti, come ad esempio Radja Nainggolan e Danilo D’Ambrosio (entrambi accompagnati dalle mogli), e molti personaggi dello spettacolo.

Vestita con abiti decisamente sexy, e spesso insieme alla sorella Zaira, la festeggiata non si è ovviamente tirata indietro di fronte alla richiesta di partecipare al karaoke (insieme allo stesso Icardi e a Lautaro Martinez) e dinanzi all'invito del marito per un ballo romantico, a margine del taglio della torta e della consegna della chiave della sua nuovissima fuoriserie da urlo.