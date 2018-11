Mauro Icardi è stato premiato con il riconoscimento di "Capocannoniere 2017/2018” qualche giorno fa e il centravanti dell'Inter, nonché capitano, ha fatto un gesto davvero importante nei confronti dei suoi compagni di squadra. Il numero 9 nerazzurro attraverso un post su suo profilo ufficiale di Instagram ha condiviso il traguardo personale con tutta la squadra e ha voluto ricordare questo momento con un regalo speciale: un orologio. Maurito ha condiviso con i suoi follower il momento scrivendo: "Io sicuramente non lo dimenticherò mai: ‘Capocannoniere 2017/2018'. Ma non volevo ricordarlo da solo, perché senza di voi non sarebbe stato possibile".

Il messaggio del centravanti argentino è molto chiaro e fa capire come i traguardi personali non si possono raggiungere senza il lavoro di squadra. Questo gesto fatto da Mauro Icardi ha un significato importante: questo ragazzo, che è stato tanto criticato da taluni per essere stato designato come capitano troppo giovane, è sempre più leader, sia in campo che fuori, della squadra nerazzurra.

In una stories d Instagram pubblicata dopo la foto Icardi ha fatto capire che regalo esteso anche a chi ha lasciato l'Inter come Joao Cancelo, Rafinha, Pinamonti, Nagatomo, Dalbert, Eder, Lisandro Lopez, Karamoh e Santon.

I numeri di Icardi

Fino a questo momento della stagione Mauro Icardi è a quota 10 in 14 presenze e nelle prossime settimane il suo impiego sarà certo visto che le avversarie dell'Inter saranno molto impegnative e Luciano Spalletti si priva di lui solo quando è certo che il suo centravanti può riposare senza troppi problemi.

Guardando i numeri degli altri attaccanti solo Krzysztof Piatek del Genoa, autore di un avvio incredibile con la maglia del Genoa, ha segnato più goal dell’argentino (14 in altrettante partite) mentre tutti gli altri sono dietro, anche se con più minuti giocati: Ciro Immobile della Lazio può vantare 9 goal in stagione su 17 partite giocate.