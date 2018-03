Davide Astori ha lasciato un segno indelebile. E' questo quello che traspare dalle tantissime reazioni alla notizia della tragica morte del capitano della Fiorentina. Incredulità, tristezza, e cordoglio per il calciatore trovato senza vita nella stanza dell'albergo in cui risiedeva la Fiorentina a poche ore dalla sfida tra i viola e l'Udinese. In attesa di conoscere le cause del decesso, probabilmente avvenuto per un arresto cardio-circolatorio, hanno fatto il giro del web le immagini delle lacrime di Marko Bakic.

Chi è Bakic, ex compagno di Astori alla Fiorentina.

Marko Bakic è un centrocampista montenegrino che milita attualmente in Portogallo al Belenenses, club che ha deciso di prelevarlo in prestito dal Braga. Nel 2013/2014, il giocatore è stato prelevato dalla Fiorentina, club in cui ha militato (con l'eccezione di un prestito allo Spezia nella stagione successiva) rimanendovi fino al 2016. Qui ha avuto modo di conoscere Davide Astori, che nel 2015 è stato acquistato dalla società del capoluogo toscano.

Bakic voleva segnare per dedicare il gol ad Astori.

Durante l'ultima partita di campionato in casa del Vitoria Guimaraes, Bakic è stato schierato titolare dal primo minuto. Il centrocampista montenegrino classe 1993, turbato profondamente dalla scomparsa del suo ex compagno di squadra è comunque sceso in campo senza però riuscire a trovare la via del gol. Una rete che Bakic ha cercato fortemente, più del solito, con un unico obiettivo: una dedica speciale per Davide Astori.

Le lacrime di Bakic al momento del cambio.

Intorno al 70′ l'allenatore del Belenenses ha deciso di operare un cambio, sostituendo Bakic. Il centrocampista al momento della sostituzione si è lasciato andare alle lacrime. Il motivo? Il non essere riuscito a trovare la via della rete per dedicare un pensiero allo sfortunato Astori. Inutile la consolazione dei compagni, per Bakic che è apparso molto provato.