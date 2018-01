Anche il calcio diventa sempre più social. Le star dello sport più bello del mondo sono seguitissime su Facebook, Twitter e Instagram e spesso e volentieri attraverso i loro profili pubblici interagiscono con tifosi e appassionati. Una situazione che una società di calcio italiana ha deciso di "regolarizzare" sfruttando l'applicazione di messaggistica istantanea multipiattaforma più gettonata, ovvero Whatsapp. Si tratta della Virtus Entella che ha permesso ai propri tifosi di disporre di una particolare chat, dove sarà possibile parlare con alcuni calciatori.

Virtus Entella, chat su Whatsapp a disposizione dei tifosi per parlare con i calciatori.

La società di Chiavari che milita nel campionato di Serie B ha deciso di mettere a disposizione dei propri tifosi una particolare chat su Whatsapp. Nella stessa, in determinati giorni e orari, sarà possibile interagire con alcuni calciatori, come accade in occasione delle conferenze stampa. Questo l'annuncio ufficiale della Virtus Entella: "L’Entella sbarca anche su Whatsapp. L’applicazione di messaggistica si aggiungerà ai social networks biancocelesti per ridurre ulteriormente la distanza tra calciatori e tifosi. In alcuni giorni della settimana e a determinati orari, i giocatori saranno disponibili al numero Whatsapp dell’Entella (3664357055) per rispondere ai messaggi di tifosi, appassionati e curiosi. Delle vere e proprie chat private in cui sarà possibile fare domande, chiedere foto, video saluti e ricevere risposte in tempo reale".

in foto: Andrea La Mantia risponde su Whatsapp ai messaggi dei tifosi dell'Entella

Grande successo per la prima chat su Whatsapp.

E il primo incontro online tra i tifosi e il bomber La Mantia si è rivelato un successo. In un video pubblicato sui propri canali social, l'Entella ha mostrato l'attaccante classe 1991 alle prese con le risposte ai tantissimi messaggi ricevuti. Questa la nota della società ligure che ha dato l'appuntamento alla prossima chat su Whataspp: "Entella su @WhatsApp: sono stati migliaia i messaggi per Andrea La Mantia! Purtroppo non è riuscito ad esaudire tutte le richieste di video-saluti pur rimanendo oltre il tempo stabilito! Siate stati tantissimi! GRAZIE! Appuntamento a martedì 16 gennaio (ore 17) con De Luca!"

La Mantia e l'entusiasmo dei tifosi su Whatsapp.

Queste le parole di La Mantia dopo la prima chat su Whatsapp con i tifosi dell'Entella: "Un modo per avvicinare la squadra al tifo. Una bella iniziativa, piacevole rispondere a molte domande, dalle più strane a quelle classiche. Non sono riuscito ad esaudire a tutte le richieste, in un ora e mezzo. Siamo contenti di poter partecipare a queste iniziative che possono solo aiutare e avvicinare il pubblico alla squadra. Noi travolti dall’entusiasmo dei tifosi".