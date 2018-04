C'è disarmo in casa Chelsea, la stagione sta finendo nel peggiore dei modi con il previsto divorzio da Conte, l'eliminazione in Champions League e una Premier in cui sta svolgendo il ruolo di comprimaria. Il tutto a distanza nemmeno di 12 mesi dal titolo conquistato con merito l'anno scorso. Una serie di motivazioni per cui a fine anno si cambierà quasi radicalmente il progetto tecnico sia in campo che in panchina.

Ma se c'è rassegnazione c'è anche rabbia. E lo si è confermato con l'esposto ufficiale formalizzato all'UEFA proprio a seguito dell'eliminazione in Champions. Se con il Barcellona l'esito del campo è stato lampante a favore dei blaugrana, è pur vero che sugli spalti si sono registrati episodi che con lo sport non hanno avuto nulla a che fare e che sono stati denunciati.

I Blues hanno denunciato una serie di incidenti riportati dagli stessi tifosi a proposito di una scarsa organizzazione, mancanza di controllo sulla folla, "brutalità da parte di steward e polizia e assenza di condizioni di sicurezza". Il tutto in occasione degli ottavi di finale contro i catalani. La denuncia nasce da un video pubblicato sui social in cui si vede uno scontro tra i fan e gli addetti alla sicurezza che sembrano brandire manganelli.

La società ha chiesto ai tifosi di raccontare la loro disavventura e poi ha raccolto le varie testimonianze e poi ha deciso di esporsi pubblicamente per scrivere all'UEFA di intervenire. Non ci sarà ovviamente alcun cambiamento riguardante il risultato finale e il Chelsea continuerà a guardare la Champions League dal divano, ma potrebbero esserci delle sanzioni per il club azulgrana del presidente Bartomeu. Se venissero confermate le testimonianze il Barcellona sarebbe coinvolto per responsabilità oggettiva.