E' tra i più pagati del calcio internazionale grazie all'ingaggio percepito in Cina, ma Graziano Pellè torna spesso in auge e sulle cronache non solo sportive anche grazie alla sua splendida compagna, Viky Varga, la biondissima modella di intimo che tanto la testa fa impazzire al mondo, de calcio e oltre.

L'ultima notizia riguardante Lady Pellè è di quelle che molti reputano imperdibili: un suo post che ha già scatenato migliaia di commenti compiaciuti dei milioni di fan che seguono la modella sui vari profili ufficiali sui social network, il nuovo oppio del gossip.

Viky Varga ha abituato benissimo i propri seguaci, con tanti post tutti, ovviamente, correlati da foto da togliere il fiato. Sempre attivissima sui social, sempre bellissima, sempre in vacanza e, soprattutto, sempre pronta a mostrarsi ai propri follower Viky Varga, ha dato ancora il meglio di sè.

La bellissima compagna dell'attaccante italiano oggi punta della società cinese Shandong Luneng, Graziano Pellé non smette di stupire via social: sul suo profilo instagram la modella di intimo e costumi ha fatto una promessa che molti considerano già una provocazione bella e buona: "Per Natale prometto che sarò una brava ragazza". Difficile crederci, vista la foto ammiccante e con un mini bikini addosso.

Già qualche giorno fa, la bella Viki aveva consumato l'ennesima provocazione. La modella ungherese nell'ultima sua fotografia postata della vacanza con il fidanzato calciatore, ha deciso di far perdere la testa ai suoi quasi 400.000 follower con uno scatto provocante, postando una foto del suo lato B e in topless con il suo reggiseno in mano. La sua vacanza ai Caraibi, più precisamente nell’arcipelago di Turks e Caicos, sta andando a gonfie vele con le sue foto che stanno spopolando e scatenando i suoi numerosissimi fan con dei commenti di vario genere, a volte ai limiti della censura.