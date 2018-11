Lui, il re dei social, non poteva celebrare la nascita della sua prima figlia su Instagram. Christian Vieri è raggiante: fiocco rosa per il bomber dei bomber dopo che la sua compagna Costanza Caracciolo ha dato alla luce la piccola Stella. Dopo qualche ora di silenzio, per vivere in famiglia i momenti immediatamente successivi al parto della sua Coco, Vieri ha rotto il silenzio su Instagram con splendide parole per le sue donne.

in foto: https://www.instagram.com/p/BqVLtNHB–1h/

Christian Vieri è diventato papà, è nata Stella

Christian Vieri e Costanza Caracciolo sono diventati genitori. E' nata poche ore fa Stella, primogenita dell'ex centravanti e dell'altrettanto ex Velina. Tutto è andato per il meglio con mamma e figlioletta che stanno bene per la felicità di Bobo che è stato subito sommerso di messaggi di auguri anche sui social network e in particolare sul suo attivissimo profilo Instagram

La dedica di Vieri su Instagram per Costanza e la piccola Stella

A proposito di Instagram, in serata Christian Vieri ha rotto il silenzio pubblicando una foto che lo ritrae con la bella Costanza e la piccola Stella, ancora nel pancione. Scatto di famiglia dunque per il bomber che ha speso parole bellissime per la sua compagna e per la figlioletta, con una splendida dedica: "Cara Coco Pops, oggi è stato il giorno più bello della mia vita.. Ora capisco l’emozione che un genitore prova quando ti mettono tra le braccia la tua piccola bambina, per questa meraviglia che la vita ci ha donato, ti sarò’ grato tutta la vita…I love you. Welcome Stella".

Quanti auguri per Vieri, anche quelli di Mancini

Pioggia di auguri per la coppia, tra i commenti della foto postata da Vieri su Instagram. Da Marco Borriello, al commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini, da Oba Oba Martins, a Giovinco, da Salas a Dybala, passando anche per le celebrazioni di tantissimi personaggi dello spettacolo. E chissà che l'arrivo di Stella non sia il preludio alle nozze di Vieri e della bella Coco.