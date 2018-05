"State aspettando una notizia di un portiere…". Il Paris Saint Germain attraverso il suo profilo ufficiale di Twitter fa capire che sta per fare un annuncio importante ma, alla fine, l'attesa non è stata ripagata. Almeno per ora. Se tutti aspettano l'annuncio di Gianluigi Buffon, che ormai sembra sempre più prossimo a vestire la maglia del club francese, il PSG ha annunciato il suo primo contratto da professionista del giovane Garissone Innocent. La squadra campione di Francia ha voluto scherzare con questo annuncio che, però, a sua volta contiene una piccola rivelazione perché implicitamente il Paris Saint-Germain ha confermato, tra le righe, l'attesa per l'arrivo dell'ex portiere della Juventus e della Nazionale Italiana. L'annuncio del numero uno di Carrara dovrebbe arrivare dopo l'ufficialità della sanzione da parte dell'Uefa. Ecco il tweet del club francese:

Buffon al PSG? Le cifre

L'entourage del portiere e la dirigenza del club francese avrebbero già messo sul tavolo i dettagli del nuovo contratto del portiere che dovrebbe essere di durata biennale: l'ingaggio sarebbe di circa 4 milioni di euro a stagione per la grande gloria del nostro calcio e non di 8 all'anno come si ipotizzava inizialmente.

Areola non vuole fare il vice di Buffon: non rinnoverà

Dopo un anno da titolare Alphonse Areola non ha nessuna intenzione di diventare il secondo di Gigi Buffon e sembra sempre più intenzionato ad andare via. Il portiere francese l'aveva dichiarato in un'intervista a Le Parisien qualche giorno fa e lo ha fatto sapere anche ai dirigenti del PSG, mettendoli alle strette, visto che poi è in scadenza tra un anno. Pure Kevin Trapp ha già fatto sapere di non prendere in considerazione l'idea di non voler scalare nelle graduatorie del tecnico. C'è fermento a Parigi, in tutti sensi.