Prima si è rammaricato per la rocambolesca eliminazione della Juventus contro il Real e poi ha festeggiato per l'esito del sorteggio delle semifinali di Champions, con la possibilità per il suo Bayern di prendersi la rivincita proprio contro le merengues. A sopresa però Arturo Vidal potrebbe non scendere in campo nel nuovo confronto contro la squadra di Zidane che nella scorsa edizione della Champions mise ko i tedeschi in una doppia sfida che fece molto discutere soprattutto per le scelte arbitrali. Il motivo? Un nuovo infortunio al ginocchio che costringerà il cileno all'intervento chirurgico.

Vidal, nuovo infortunio al ginocchio

Il centrocampista ex Juventus è finito ko in allenamento. Nuovo problema al ginocchio per il calciatore che è stato costretto, come evidenziato dalle immagini della Bild, a lasciare il terreno di gioco a bordo di una macchinetta da gol. Mani sul volto e grande preoccupazione per il guerriero della squadra di Heynckes che si è toccato ripetutamente il ginocchio accusando dolore. Dopo diverse ore di attesa, è arrivato l'esito degli esami strumentali reso noto dal Bayern attraverso una nota ufficiale.

in foto: Foto: Dennis Brosda (https://www.bild.de/sport/fussball/bayern–muenchen/vidal–schock–fuer–bayern–55410066.bild.html)

Infortunio Vidal, le condizioni

A fare chiarezza sulle condizioni del centrocampista ci ha pensato l'allenatore del Bayern Heynckes alla vigilia del confronto di Coppa di Germania contro il Bayer Leverkusen. Queste le sue parole, confermate proprio dalla nota ufficiale del club: "Arturo ha avuto una distorsione al ginocchio senza entrare in contatto con altri, c'è un frammento che va rimosso e c'è bisogno di un piccolo intervento". Vidal dunque sarà costretto a finire sotto i ferri per un'operazione che sarà effettuata già nelle prossime ore.

Vidal rischia di saltare Real-Juventus

Lo stesso manager della squadra bavarese reduce dalla vittoria matematica della Bundesliga si è detto fiducioso sulle tempistiche per il rientro in campo di Vidal: "Per il momento starà fuori. Ma Arturo è un combattente, sono fiducioso sul suo recupero". Assai difficile però che il Bayern possa fare affidamento sul giocatore sudamericano in vista del match d'andata contro il Real Madrid in programma il 25 aprile. La speranza di tutto il club è quella di poter contare su Vidal per la sfida di ritorno in programma il 1° maggio in terra spagnola.