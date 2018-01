La scomparsa di Azeglio Vicini è un durissimo colpo per tutto il club Italia e uno degli uomini che era più legato all'ex commissario tecnico è, sicuramente, Totò Schillaci. Le notti magiche di Italia '90, la volontà di fare bene e il coraggio di schierare l'attaccante palermitano della Juventus dopo un solo anno di A nella più grande competizione calcistica hanno creato un legame indissolubile tra Totò e l'allenatore di Cesena. All'agenzia Italpress l'ex attaccante di Juventus, Inter e Messina ha dichiarato

Mi sono svegliato con questa brutta notizia e sono molto triste. È stato un uomo che ha avuto un'importanza enorme nella mia vita calcistica, mi ha fatto conoscere in tutto il mondo, ha creduto in me e se sono quello che sono l'80% del merito è di mister Vicini, spero che il mondo del calcio lo ricordi come merita. Era un allenatore di altri tempi, un grande professionista, per me aveva anche consigli da padre.

Schillaci: Devo tutto a lui, si è fidato di me.

La punta siciliana ha mostrato molta commozione per la perdita di un allenatore che gli ha cambiato la vita, facendolo diventare il simbolo di una spedizione Mondiale

Devo tutto a lui, io ho i miei meriti, ma se sono conosciuto in tutto il mondo è grazie a lui che mi ha voluto al Mondiale di Italia '90. Il mister ha creduto in me, non era facile in un mondo come quello del calcio dove se sbagli ti esponi alle critiche. Lui si è fidato di un ragazzo che appena l'anno prima giocava nel Messina, mi ha inserito in un gruppo collaudato pieno di campioni, mi ha gettato nella mischia al 75° della prima partita di quel Mondiale, ha avuto coraggio, ma anche il merito di capire che ero in una condizione strepitosa in quel momento.

Schillaci: Il calcio italiano perde una grande persona.

Da quando Schillaci siglò il goal-vittoria all'esordio contro l'Austria risultò sempre determinante, viste le sei gol che gli valsero il titolo di capocannoniere, ma l'ex calciatore si è soffermato sull'uomo Vicini e su ciò che il calcio italiano perde con la sua scomparsa