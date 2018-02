Il Vicenza è stato dichiarato fallito lo scorso 18 gennaio. Lo storico club veneto e del calcio italiano, la squadra che ha fatto da trampolino di lancio a campioni come Paolo Rossi (il Pablito Mundial nel 1982) e Roberto Baggio, porterà a termine il campionato di Serie C in amministrazione controllata poi, esaurito il periodo di esercizio provvisorio, scomparirà sempre che non arrivi un soggetto (o più persone in una cordata) in grado di rilevarne il blasone e garantire continuità economica, investimenti, futuro alla società e ai tesserati.

La mobilitazione da parte dei tifosi è già iniziata: attraverso un conto corrente aperto proprio per raccogliere fondi, i sostenitori hanno già versato quote per l'acquisto di abbonamenti per il girone di ritorno. Soldi che assieme all'incasso del derby col Padova e ad altri contributi di sponsorizzazione hanno implementato il tesoretto fino a 120 mila euro. Uno sforzo notevole che rischia di non bastare. E così, oltre agli appelli di ex calciatori e personaggi famosi, a farsi avanti è anche una delle pornostar più famose del momento, Amandha Fox, conosciuta con l'appellativo di Venere polacca.

A rilanciare la notizia è Il Gazzettino che racconta alcuni dettagli della vicenda: dall'ufficio stampa della donna sarebbe stata spedita una lettera al dottor De Bortoli (la persona nominata dal Tribunale per la curatela fallimentare) nella quale si chiedono riferimenti contabili per devolvere denaro in favore del Vicenza.