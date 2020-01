in foto: Mirko Pellizzer – Foto da Instagram

All'ospedale di San Bortolo di Vicenza sono tutti con il fiato sospeso per Mirko Pellizzer: giovane calciatore della Telemar San Paolo Ariston, squadra che milita in Seconda categoria. Il ragazzo si trova infatti ricoverato in gravi condizioni, dopo il malore improvviso che lo ha colto nella serata di ieri durante l'allenamento con i compagni. Il giocatore, mentre era ancora in corso la rifinitura atletica, si è improvvisamente accasciato al suolo colpito da un forte mal di testa e perdendo i sensi. Trasportato d'urgenza e in codice rosso da un'ambulanza del Suem e successivamente operato nell'ospedale vicentino, il giocatore sta ora lottando fra la vita e la morte.

Il comunicato della Telemar San Paolo Ariston

"I medici hanno subito constatato la gravità delle condizioni cliniche di Mirko il quale è stato operato, dopo le relative Tac, subito in Neurochirurgia – ha comunicato la società veneta in una nota – Il bollettino medico delle 2 parla di un intervento tecnicamente riuscito, ma il quadro clinico dell'atleta rimane tuttora complicato. Esprimiamo alla famiglia di Mirko la nostra vicinanza ed affetto in questo durissimo momento".

Il post su Instagram prima dell'allenamento

Mentre la gara in programma nelle prossime ore tra Telemar e Junior Monticello è stata posticipata ad altra data, tra i famigliari, i dirigenti, lo staff tecnico e i compagni di Mirko (che gli sono rimasti accanto fino alle prime luci dell'alba) c'è ovviamente molta preoccupazione. In molti sono inoltre rimasti colpiti dal post che il calciatore aveva pubblicato sul suo profilo Instagram poco prima di uscire di casa per dirigersi all'allenamento, un selfie con una didascalia che ora suona davvero beffarda: "Pronto per l’allenamento".