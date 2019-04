Tragedia nel mondo del calcio. E' morto in campo Faty Papy, 28enne calciatore della nazionale del Burundi. Il centrocampista africano ha accusato un malore nel corso di una partita disputata con i Malanti Chiefs squadra dello Swaziland e per lui non c'è stato nulla da fare, con i soccorsi che si sono rivelati inutili. Papy che era pronto a tornare in nazionale, pochi mesi fa aveva deciso di continuare a giocare a calcio nonostante gli fosse stato diagnosticato un problema cardiaco.

Faty Papy morto in campo con i Malanti Chiefs

Non c'è stato nulla da fare per Faty Papy. Il centrocampista del Burundi si è accasciato al suolo nel corso dell'ultimo match disputato con i Malanti Chiefs dopo aver accusato un malore. I soccorsi si sono rivelati inutili, con il calciatore che è deceduto nonostante il repentino trasporto in ospedale. Una tragedia che ha sconvolto il calcio africano con Faty Papy che sognava di giocare la Coppa d'Africa con la sua nazionale

Il retroscena su Faty Papy, pochi mesi fa gli era stato diagnosticato un problema cardiaco

Il calciatore africano è morto per le conseguenze di un collasso. Una tragedia che si potrebbe dire annunciata, visto che alcuni mesi fa controlli medici avevano evidenziato la presenza di un problema al cuore. Papy però ha dribblato i consigli, decidendo di non lasciare il calcio sottoponendosi ad un intervento chirurgico, continuando a giocare. Purtroppo però il peggio si è concretizzato e il ragazzo ha perso la vita proprio durante una partita di calcio.

Chi era Faty Papy, nazionale del Burundi

Faty Papy centrocampista classe 1990 dopo la crescita professionale in patria, ha vissuto anche una doppia parentesi in Turchia con il Trabzonspor senza però lasciare il segno e poi in Olanda al MVV. Dopo il debutto con la nazionale del Burundi nel 2008, il mediano era uscito dal giro della sua rappresentativa ritrovandola poi poche settimane fa. Grande entusiasmo per Faty Papy che ha deciso di continuare a giocare anche per partecipare con la nazionale del Burundi alla prossima Coppa d’Africa. Un sogno che purtroppo non si concretizzerà.