Due vittorie con il minimo sforzo per Inter e Juventus nelle gare valide per i quarti di finale, e biglietto staccato per le semifinali della Viareggio Cup. Se i nerazzurri hanno dovuto faticare per battere il Genoa, messo ko proprio all'ultimo respiro da Valietti, i bianconeri hanno archiviato la pratica Rijeka con Kulenovic, per il secondo 1-0 di giornata. La formazione milanese ora dovrà vedersela contro il Parma che ha avuto la meglio del Venezia solo ai calci di rigore. La Primavera della Vecchia Signora invece aspetta la Fiorentina che ha superato i campioni in carica del Sassuolo

L'Inter batte il Genoa all'ultimo respiro con Valietti

Partita tutt'altro che semplice per l'Inter, priva di molti calciatori impegnati con le nazionali e infortunati, contro il Genoa della stellina Salcedo, rimasto solo dopo la cessione al Monaco del "gemello" Pellegri. Proprio il gioiellino di mercato dei rossoblu ha avuto sui piedi la palla per il gol nel primo tempo, trovando però il palo a dirgli di no. Chi non ha sbagliato invece è stato il difensore di Vecchi Valietti che, all'ultimo assalto in pieno recupero, ha sbloccato il match cancellando lo specchio dei calci di rigore e facendo esplodere di gioia la sua panchina.

in foto: Kulenovic (foto https://twitter.com/JuventusFCYouth)

Ancora Kulenovic, la Juve batte il Rijeka

Nella sfida contro i croati, ci ha pensato proprio un croato a far volare la Juventus. Nel match dei quarti di finale della Viareggio Cup, ci ha pensato ancora l'attaccante classe 1999 Kulenovic a mettere ko la difesa avversaria. Dopo pochi minuti dal fischio d'inizio, l'attaccante ha sfruttato alla perfezione un cross perfetto dalla trequarti di capitan Vogliacco e con una bella torsione di testa ha battuto il portiere avversario. Una Juve dunque ancora nel segno di Kulenovic, che proprio contro il Rijeka nel match inaugurale aveva realizzato la doppietta del pareggio. 6 gol in 5 match per il terminale offensivo di Dal Canto.

Le altre sfide dei quarti di finale

Nell'altro match valido per i quarti di finale, il Parma ha battuto la sorpresa del Torneo di Viareggio Venezia. Necessari i calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. 3-0 per la formazione gialloblu, con i lagunari che escono dal torneo a testa alta. Nell'ultima sfida, la Fiorentina ha battuto 3-2 in un match molto divertente i campioni in carica il Sassuolo, grazie alla rete di Gori nella ripresa. Le semifinali, Inter-Parma e Juventus-Fiorentina si disputeranno lunedì 26 marzo.