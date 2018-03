Giornata ricca nella Viareggio Cup perché in programma c’erano tutti gli ottavi di finali, che hanno riservato grosse sorprese con le eliminazioni di Milan e Torino. Ma le notizie provenienti dai campi vengono completamente cancellate da quello che è successo nell’immediato dopo partita del derby tra Fiorentina e Empoli. I viola in rimonta hanno vinto 3-2, dopo il match un nutrito gruppetto di tifosi viola ha discusso con i calciatori dell’Empoli e uno di essi è stato colpito al volto da un sasso. Gianneschi ha riportato una ferita allo zigomo destro. La Fiorentina adesso rischia anche l’esclusione dal torneo.

Fiorentina-Empoli, colpito Gianneschi dai tifosi viola

L’Empoli passa due volte in vantaggio, una per tempo, ma viene sempre raggiunto e poi è superato dalla Fiorentina. Quando l’incontro finisce una quarantina di tifosi viola danno vita a una fortissima discussione con i calciatori azzurri. Ha la peggio il 18enne terzino sinistro Alessio Gianneschi, centrato da un sasso lanciato in campo dai tifosi della Fiorentina. La Fiorentina adesso potrebbe uscire dal torneo e non giocare i quarti con il Sassuolo, l’Empoli potrebbe fare ricorso. Un brutto episodio quello accaduto nel derby, e diventa ulteriormente increscioso se si pensa a tutte le parole dette dopo la tragica morte di Davide Astori.

Fuori Milan e Torino

La squadra rossonera è stata eliminata ai calci di rigori dal Parma (match terminato 1-1). A sorpresa fuori il Torino, sconfitto dopo i rigori dal Rijeka. La Juventus ha battuto 3-1 la Rappresentativa di Serie D, protagonista ancora Kulenovic. 3-0 del Venezia al Rigas e del Genoa allo Spezia. Il Sassuolo, campione in carica ha sconfitto il Cagliari. Ha avuto bisogno dei rigori anche l’Inter, che elimina la Pro Vercelli.

I risultati degli ottavi e gli accoppiamenti dei quarti

Gruppo A: Milan-Parma 3-5 dcr; Genoa-Spezia 3-0; Venezia-Rigas 3-0; Inter-Pro Vercelli 5-3 dcr.

Gruppo B: Torino-Rijeka 2-4 dir; Juventus-Serie D 3-1; Empoli-Fiorentina 2-3; Cagliari-Sassuolo 0-1.

Quarti: Inter-Genoa; Venezia-Parma; Rijeka-Juventus; Fiorentina-Sassuolo.