Il pubblico di San Siro non ha perdonato i protagonisti coinvolti nelle ultime settimane nell'acceso confronto con la società. Poco prima che iniziasse Inter-Sampdoria, sono arrivati dalle tribune fischi pesanti non appena sui maxischermi di San Siro sono apparsi i volti di Mauro Icardi e Wanda Nara che si stavano accomodando sugli spalti, con le immagini che sono durate pochissimi secondi. Il pubblico nerazzurro ha espresso in modo manifesto la propria posizione e ha fatto capire da che parte sta: dalla parte del club.

Un momento di alta tensione, con l'ex capitano e consorte procuratrice che hanno deciso di assistere alla partita. Malgrado le polemiche accese, malgrado l'esecrabile episodio della sassata sull'auto e delle minacce via sms, malgrado il sereno sia ancora lontanissimo all'orizzonte. Se a Vienna Icardi non si era nemmeno aggregato al gruppo, a San Siro ha fatto capolino in tribuna, da infortunato, e forse ha anche gioito per il successo sofferto da parte della sua squadra.

I fischi di San Siro

Fatto sta che i tifosi non sono rimasti super partes. Le dinamiche di quanto avvenuto in questi giorni ha stancato il tifo interista che si è schierato con la società in tutto e per tutto. E se da San Siro sono arrivati i fischi, dopo le critiche e gli insulti via social, è stato pubblicato anche una nota ufficiale da parte della tifoseria interista che riguarda Icardi, pur senza mai citarlo.

Da che parte stanno i tifosi

Un comunicato durissimo nei confronti dell'argentino e di chi tratta la società per i propri interessi. Icardi non viene mai citato, ma vengono fatti altri nomi, da Walter Zenga a Paul Ince fino ad Andrea Ranocchia, che in un passato recente ha anche indossato la fascia da capitano. Tutti presi ad esempio quali professionisti e non da mercenari. Che devonoandare via dall'Inter

Il testo del comunicato dei tifosi nerazzurri