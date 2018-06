Le nazionali si stanno preparando in vista dei Mondiali di Russia e ad una settimana dalla gara d'inaugurazione del Lužnik di Mosca sono diverse le squadre che sono scese in campo per provare ad affinare gli automatismi prima delle gare ufficiali. Tra le squadre per la Coppa del Mondo 2018 c'è sicuramente la Croazia che nel pomeriggio ha affrontato il Senegal a Osijek e ha vinto, non senza fatica, per 2-1. Dopo un primo tempo in cui la squadra di Dalic aveva fatto vedere qualcosa di interessante, senza mai riuscire a concretizzare, ecco il vantaggio della squadra africana con Ismaila Sarr, che ha bucato centralmente la difesa croata e ha trafitto Subasic con un tiro di sinistro.

Luka Modric & co. sono ripartiti a testa bassa e dopo pochissimi minuti è arrivato il pareggio: in maniera molto fortunosa la conclusione di Ivan Perisic viene deviata dalla barriera e mette fuori tempo Diallo. Al minuto 78 è arrivato il sorpasso con Andrej Kramaric che prima si è fatto ribattere la conclusione dalla difesa senegalese ma poi ha infilato l'angolo basso con una conclusione sul palo lungo.

Svizzera batte Giappone 2-0

La rappresentativa allenata da Vladimir Petkovic ha avuto ragione della nazionale del Sol Levante: una rete per tempo da parte degli svizzeri e pratica giapponese archiviata. Dopo diversi tentativi è arrivato il vantaggio grazie al calcio di rigore del milanista Ricardo Rodriguez, che ha trasformato un penalty procurato da Embolo per fallo di Yoshida, e nella ripresa è Haris Seferovic a mettere il sigillo sulla gara con una conclusione ravvicinata dopo la torre di Moubandje. Shaqiri ha provato a sorprendere il portiere nipponico con un tiro dai 35 metri in seguito ad un rinvio sbagliato dello stesso ma la palla è terminata di poco fuori.