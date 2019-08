Verona, Badu ricoverato in ospedale: le condizioni e come sta

Il centrocampista del Verona è stato ricoverato in ospedale per accertamenti e terapie dopo una microembolia polmonare. Le sue condizioni non sono serie, ma Badu sarà costretto a rimanere sotto osservazione per qualche giorno. Sicuramente il giocatore ghanese sarà costretto a fermarsi per un po’.