Cristiano Ronaldo ha fatto una promessa: al Mondiale, il Portogallo stupirà, così come ha fatto all'Europeo. In quel caso, i lusitani hanno vinto contro ogni pronostico, adesso in Russia ci proveranno anche se sarà molto più difficile. Il girone in cui sono stati inseriti è lo stesso della Spagna e quindi, per il primo posto probabilmente già non ci sarà battaglia con le Furie Rosse decisamente favorite. Ma nulla resterà al caso e così, mentre la stella del Real proverà a trascinare in campo i compagni all'impresa, anche la Federcalcio sta studiando tutto il possibile per permettere ai giocatori di presentarsi al meglio.

Tra le decisioni prese dalla Federcalcio portoghese ce n'è anche una che sta già facendo discutere. Un dilemma che parte da lontano, dai tempi dei primi ritiri Mondiali e che hanno sempre diviso i pareri: è giusto praticare l'astinenza pre partita oppure no? Per il Portogallo non sarà il caso attuare l'astinenza completa, la teoria di base è che anche prima delle partite si potrà praticare sesso, anche se in forma particolare: attraverso l'onanismo.

A suggerire questa tesi che la nazionale portoghese seguirà è Vera Ribeiro, sessuologa e psicologa, nonchè – soprattuto – moglie del portiere titolare Rui Patricio. Il suo consiglio professionale è quello di avere una vita sessuale attiva, ma affidandosi alla tecnica della masturbazione. La Ribeiro ha sottolineato: “L’astinenza sessuale non è per nulla positiva”. Di tutto questo e dei benefici che il sesso porterebbe nella vita di un calciatore – anche sotto lo stretto impegno professionale di un Mondiale – la compagna di cui Patricio parla in un libro appena pubblicato, “Manuale di seduzione” che di certo sarà nelle valigie dei compagni del portiere per seguirne da vicino i particolari.

Il calciatore non dovrebbe astenersi dall’avere rapporti sessuali prima delle partite, ma sappiamo anche che in occasione dei Mondiali in Russia non sono in contatto con le famiglie. Non possiamo associare la prestazione sportiva agli atti sessuali

Da qui, la masturbazione, una pratica che permetterebbe ai giocatori di ‘scaricarsi' mantenendo intatte le energie psicofisiche utili per le partite da disputare. A questo punto, solamente il campo dirà se questa ‘tecnica' porterà consiglio e arrecherà i risultati che tutti si aspettano dai Campioni d'Europa in carica. Di certo spetterà al ct l'ultima parola ma se a suggerire tutto è una psicologa e sessuologa così esperta, non ci sarà alcun problema a chiedere ai giocatori un piccolo sacrificio.