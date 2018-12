Tra le spese per i regali di Natale e l'imminente riapertura dei saldi invernali, c'è chi nel mondo del calcio si è già portato avanti e ha deciso di dedicare un po' del suo tempo libero allo shopping. A rivelare la passione compulsiva per l'acquisto di Pierluigi Gollini, ventitreenne portiere dell'Atalanta, è stata la fidanzata Giulia Provvedi: cantante del duo Le Donatella e protagonista in televisione anche nella recente edizione del Grande Fratello Vip.

Attraverso una Instagram stories, postata sul suo profilo ufficiale, la ragazza del giocatore nerazzurro ha infatti smascherato il compagno e messo in evidenza la sua eccessiva lentezza nello scegliere e provare alcuni capi d'abbigliamento. Il tutto con una sua fotografia con faccia disperata e una didascalia ad hoc: "Quando il tuo fidanzato dopo due ore chiuso nel negozio continua a provare cose…".

Il presunto tradimento di Gollini

La storia d'amore tra il portiere dell'Atalanta e Giulia Provvedi, va avanti da più di un anno ed è spesso stata protagonista anche su molti giornali di gossip e in diverse trasmissioni televisive. Proprio in occasione dell'eliminazione della ragazza dal Grande Fratello Vip, Barbara d'Urso portò sul piccolo schermo il presunto tradimento del giocatore mentre la fidanzata erano ancora impegnata nella casa. Una notizia che si è poi rivelata falsa, come ha confermato lo stesso Gollini.

"Io gioco a calcio, gli altri con i sentimenti delle persone. Non voglio rincorrere al caos mediatico e rischiare di aumentare la popolarità di chi cerca pubblicità – dichiarò nello scorso novembre il calciatore, in un'intervista rilasciata al settimanale Spy – Dico solo che non ho mai tradito la mia fidanzata Giulia e che ho la coscienza pulita. Voglio guardare in faccia Giulia e parlare con lei. Lo farò con molta serenità perché la amo".