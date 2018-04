Il Paris Saint Germain nella prossima stagione avrà un nuovo allenatore. Unai Emery molto probabilmente concluderà con sette trofei il suo biennio francese, ma il duplice fallimento in Champions League gli costerà carissimo. Il successore del tecnico spagnolo sarà Thomas Tuchel, ex tecnico del Borussia Dortmund, che potrebbe essere annunciato ufficialmente già dopo la finale di Coppa di Francia, che si terrà allo stadio di Saint-Denis l’8 maggio. Il nuovo tecnico, secondo la stampa francese, sarà una sorta di manager all’inglese e avrà molto probabilmente voce in capitolo sul mercato.

Tuchel ha già firmato per il Psg

Il conto alla rovescia per l’annuncio di Tuchel è iniziato già da qualche settimana. Secondo Canal Plus è stato già messo tutto nero su bianco, il contatto biennale è stato già firmato. A sorpresa il club dalla proprietà qatariota lo ha preferito a tecnici più affermati, più esperti e senza subbio molto più vincenti. Si era parlato di Conte, Simeone, Pochettino, Mourinho e Allegri tra gli altri.

Le ferree regole di Tuchel

L’ex tecnico del Borussia Dortmund è molto attento a tutti i dettagli, ciò in realtà vale oggi per tutti gli allenatori. Ma Tuchel è un allenatore intransigente e pare che la maniacale cura dei dettagli gli sia costata la panchina lo scorso anno, nonostante due buoni piazzamenti alle spalle del Bayern Monaco (e un trofeo conquistato). Tuchel è vegetariano e passa per essere inflessibile. Lo scorso anno fece bandire dalla dieta del Borussia Dortmund la pizza, la pasta, le bevande gasate, i dolci e le barrette di cioccolato dall’alimentazione dei giocatori. Il Psg si prepara alla grande rivoluzione di Tuchel. Chissà come prenderanno tutte queste nuove regole, soprattutto quelle alimentari, i calciatori principali, su tutti Dani Alves, Cavani e Neymar.