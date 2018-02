Mira Canà, mira… ricordate la gag di Gigi e Andrea, due scalcagnati e improvvisati talent scout ne L'allenatore nel Pallone? Mira Canà, mira… indicano a Lino Banfi (alias la ‘iena del tavoliere' alla guida della Longobarda) portandolo su un campo polveroso di periferia dove gioca Aristoteles. Ai dirigenti lituani del FK Panevezys deve essere successa una cosa del genere nella realtà considerato il clamoroso errore commesso nella recente operazione di mercato. E' il giornale inglese ‘The Sun' a rivelare quanto accaduto alla dirigenza del club che aveva preso informazioni da Wikipedia – avete capito bene, il raccoglitore enciclopedico online – prima d'ingaggiare l’attaccante angolano Barkley Miguel-Panzo. Peccato, però, che quel profilo fosse falso ed è stato immediatamente rimosso una volta scoperto.

E' bastato dare un'occhiata ai dai statistici per far scattare subito la molla dell'interesse: 45 gol in 36 presenze tra le fila Queens Park Rangers tra il 2010 e il 2012, un'esperienza nella seconda divisione francese e tre gol segnati con l’Angola nelle qualificazioni per la prossima edizione della Coppa d’Africa. Tutto molto bello… peccato che quei dati fossero sbagliati perché Barkley Miguel-Panzo ha sì giocato in Inghilterra ma nel Woking (formazione della quinta serie britannica) e non nel Qpr. E soprattutto non ha mai indossato la casacca della nazionale del suo Paese, l'Angola.

Quando il club lituano s'è accorto dell'incredibile flop di mercato era troppo tardi, il contratto già firmato e impossibile tornare indietro. Cosa ha tratto in inganno la dirigenza? Un vecchio post su Instagram taggato a Loftus Road mostrava il calciatore al fianco dell'ex attaccante del Chelsea, Didier Drogba, e sembrava la prova che in quello stadio c'era stato per davvero. Invece, l'esperienza Oltremanica di Panzo si riduce all'avventura durata appena una stagione nel Surrey, nelle quattro stagioni successive ha vestito le maglie di società francesi delle serie minori (Sarlat, As Moulins, TVEC Les Sables, Orléans B) prima di traslocare in Svezia con Syrianska FC e Oskarshamn.