Jamie Vardy si conferma un giocatore fuori dal comune. Martedì scorso è sceso in campo a Wembley nel match tra Inghilterra e Italia. Kane non c’era per infortunio, mentre Rashford era stato lasciato in panchina. L’attaccante del Leicester ha segnato un gol, sfruttando un errore di Rugani, ed è passato agli onori delle cronache anche perché ha giocato con le scarpette di Cristiano Ronaldo. E quelle scarpette il bomber della nazionale inglese se l’è comprate da solo. Un evento più unico che raro per un calciatore di così alto livello.

Vardy con le scarpette di CR7

Vardy a Wembley ha realizzato il settimo gol con la nazionale inglese, un buon bottino, considerato che ha disputato ventuno partite e solo quattro volte ha giocato per intero. Un gol all’Italia, pur senza Mondiale quest’anno, è pur sempre pesante. Ma l’attenzione di molti appassionati si è posta sulle scarpette dell’attaccante, che ha indossato le ‘vecchie’ Mercurial marchiate CR7. Naturalmente tanti commenti sono stati lasciati sui social perché è parso strano vedere un giocatore di una nazionale importante con le scarpe di un big di un’altra nazionale.

Il Daily Mail ha svelato l’arcano. Lo scorso gennaio la Nike, sponsor tecnico del giocatore, ha offerto un paio di scarpini nuovi a Vardy, che però con quelli non si è trovato. Così il bomber è andato in uno store e ha acquistato quelli di CR7. Sarà stata la tranquillità per il piede comodo o sarà stato il fluido magico del portoghese che hanno riportato Vardy su buonissimi livelli.

Le particolarità di Vardy

L’attaccante del Leicester, diventato notissimo due anni fa quando le ‘Foxes’ vinsero il campionato con Claudio Ranieri in panchina, nella sua autobiografia ha svelato di avere uno stile alimentare tutto suo, che mantenne anche nell’anno del titolo. Un bicchiere di vino la sera prima delle partite e i fagioli come spuntino. Ma anche una smisurata passione per le caramelle. Nella sua vita non mancano il tabacco da masticare e la Red Bull.