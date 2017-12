"La decisione verrà presa a marzo". Sono queste le parole di Pierluigi Collina, presidente della commissione arbitri della Fifa, in merito all'utilizzo del VAR anche ai Mondiali del 2018 in Russia.

L'ex arbitro era a Dubai per il Globe Soccer ha parlato proprio di come possa essere introdotta questa nuova tecnologia di supporto agli arbitri anche nella prossima competizione mondiale che si terrà a dal 14 giugno al 14 luglio.

Pierluigi Collina non ha chiuso le porte all'utilizzo del VAR al prossimo Mondiale di Russia e ha rivelato che verranno valutati i risultati al prossimo meeting Ifab, che si terrà a marzo, e poi verrà presa una decisione: "È un esperimento in una fase avanzata, al prossimo meeting dell'Ifab verranno valutati i risultati conseguiti finora".

Infine il presidente della commissione arbitri della Fifa ha parlato di come sia importante lavorare per valutare i risultati espressi finora e se è il caso di continuare questo esperimento su cui l'ente internazionale del calcio ha puntato molto

La Fifa ci sta già lavorando, perché altrimenti potrebbe essere tardi cominciare a preparare gli arbitri. Il Var è un esperimento in una fase avanzata, soprattutto in Italia. La sperimentazione è stata decisa nel marzo 2016 e deve durare come minimo due anni. Poi verrà deciso se farla entrare subito nelle regole del gioco, se dare un ulteriore periodo di prova o se abbandonare il progetto perché valutata negativamente.