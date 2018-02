Non ci sono colori, non ci sono maglie diverse, né tantomeno fedi calcistiche diverse. Tutto il mondo del pallone e non solo, si è indignato per l'atto vandalico nei confronti del monumento dedicato al Grande Torino a Borgaro. L'opera dedicata alla memoria dell'indimenticata squadra granata deceduta nella sciagura di Superga, e realizzata nel comune alle porte del capoluogo piemontese, è stato pesantemente rovinato.

Borgaro, vandali in azione contro il monumento al Grande Torino.

Gli abitanti di Borgaro questa mattina hanno trovato dunque una butta sorpresa. Il monumento dedicato alla memoria del Grande Torino è stato letteralmente fatto a pezzi. L'opera immortala la coda di un areo schiantata contro un muro, ovvero un tentativo di riproduzione del terribile incidente aereo che nel 1949 costò la vita a 31 persone, tra cui i giocatori del Torino degli "invincibili". Ecco allora che nella notte qualcuno è entrato in azione, spezzando le ali dell'aereo e recando anche dei danni al muretto. Un vero e proprio atto vandalico che alcuni tifosi granata hanno immortalato e condiviso con indignazione sui social.

Perché il monumento al Grande Torino era stato criticato.

Realizzato nel 2014 il monumento, ideato Toro Club Borgaro Granata, aveva sollevato non poche critiche. Un'opera considerata di cattivo gusto da molti tifosi, che avrebbero preferito qualcosa di più sobrio. Ecco allora che, anche alla luce delle diverse petizioni nate su web, il Comune in accordo con il club dei tifosi aveva deciso di operare dei ritocchi a febbraio, con l'inserimento di una foto di Valentino Mazzola, uomo simbolo del Grande Torino, e una targa per commemorare le vittime della tragedia. Alla luce di quanto accaduto, il restyling potrebbe essere totale