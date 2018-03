Dieci giocatori che nei maggiori campionati europei hanno visto aumentare il proprio valore di mercato in maniera esponenziale. Attraverso uno studio condotto dal Cies (Osservatorio del calcio internazionale) è stato possibile ricostruire la speciale classifica che incorona l’ex attaccante della Roma, ora al Liverpool, Mohamed Salah: passato dagli 88.1 milioni di euro di settembre ai 162.8 di marzo. L'egiziano è il caso più clamoroso che si accompagna ad altri calciatori della Premier, capace di monopolizzare le prime cinque posizioni.

Eccezion fatta per Mbappé del Psg (+54.7), il resto è un monocolore… quello dei Citizens di Guardiola che annoverano Ederson (ora vale 74.4 milioni in più rispetto ai 24.3 della scorsa stagione – 98.7) e Leroy Sané ( 63 milioni in più degli 88.2 risalenti a un anno fa – 151,2). In quinta posizione un'altra pedina del City, si tratta di Gabriel Jesus, il cui valore nel giro di 6 mesi è cresciuto del 50%: da 52.8 a 105.9 milioni.

La Top 10 dei calciatori col maggior valore

Detto di Salah – vero e proprio asso nella manica dei reds di Klopp – vanno segnalati i progressi fatti nella Liga da Paulinho del Barcellona (+42.4), nella Serie A da Milinkovic-Savic (+40.7) e nella Bundesliga da Davot Upamecano del Lipsia (+35).

1 – Mohamed Salah (Liverpool) da 88.1 milioni a 162.8 (+74.7)

2 – Ederson Moraes (Man. City): da 24.3 a 98.7 (+ 74.4)

3 – Leroy Sané (Man. City) da 88.2 a 151.2 (+63)

4 – Kylian Mbappé (Psg) da 133.8 a 188.5 (+54.7)

5 – Gabriel Jesus (Man. City) da 52.8 a 105.9 (+53.1)

6 – Joe Gomez (Liverpool) da 9 a 57.3 (+48.3)

7 – Paulinho (Barcellona) da 10 a 52.4 (+ 42.4)

8 – Davinson Sanchez (Tottenham) da 35.4 a 77.6 (+42.2)

9 – Milinkovic-Savic (Lazio) da 29.8 a 70.5 (+40,7)

10 – Florian Thauvin (Marseille) da 43.9 a 82.3 (+ 38.4)

In Serie A spicca Milinkovic-Savic ma niente italiani

Nella Top 50 elaborata dal Cies c'è anche un nutrito gruppo di calciatori che militano in Serie A ma nessun italiano. Tra questi, quelli che spiccano di più sono anzitutto Milinkovic-Savic della Lazio (da 29.8 milioni a 70.5) in nona posizione nella classifica generale ma primo in assoluto tenendo il focus sul torneo italiano.

Alisson della Roma è di poco fuori dalla Top 10 ma secondo alle spalle del laziale (da 7.7 a 45.2), Koulibaly chiude il podio (da 43.6 a 76.2). Poi ci sono Mauro Icardi (da 72.8 a 100.9), Skriniar (da 24.5 a 46.3) e Matias Vecino (da 24.5 a 45.5). Infine, Bentancur (da 16.4 milioni a 36) e Dries Mertens (da 68.9 a 87).

1 – Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) da 29.8 a 70.5 milioni

2 – Alisson Becker (Roma) da 7.7 a 45.2

3 – Kalidou Koulibaly (Napoli) da 43.6 a 76.2

4 – Mauro Icardi (Inter) da 72.8 a 100.9

5 – Milan Skriniar (Inter) da 24.5 a 46.3

6 – Matias Vecino (Inter) da 24.5 a 45.5

7 – Rodrigo Bentancur (Juventus) da 16.4 a 36

8 – Dries Mertens (Napoli) da 68.9 a 87