A pochissime giornate dal termine del regolare campionato di Serie A, è già tempo di bilanci. Al fischio finale della 36esima giornata della massima competizione italiana, ci sono però già tantissimi aspetti da analizzare, soprattutto dal punto di vista statistico con diversi numeri che riguardano soprattutto il valore di mercato di 11 calciatori in generale. Abbiamo infatti schierato in campo i primi 11 della classifica che annovera coloro i quali hanno visto aumentare maggiormente il proprio valore di mercato di questa annata.

Sorprende soprattutto il centrocampista della Lazio Milinkovic-Savic, arrivato ad un livello da top player assoluto, così come Paulo Dybala che ha toccato quota 100 milioni di euro. Ma tante sono le sorprese dal ruolo di portiere passando per la difesa che conta forse uno dei centrali più forti della Serie A come Kalidou Koulibaly capace di far sognare ad occhi parti Napoli almeno per una settimana. Vediamoli quindi schierati in campo in un inedito 4-2-3-1 da paura.

Alisson un vero numero 1

E se Gigio Donnarumma lo scorso anno ha rappresentato il portiere con il più alto valore di mercato in costante aumento durante tutto il corso della stagione, quest’anno le cose sono un po’ cambiate. Già, perchè è stato proprio l’estremo difensore della Roma Alisson a sorprendere tutti. Dopo la partenza di Szczesny nessuno si sarebbe mai aspettato un rendimento così alto da parte dell’estremo difensore brasiliano capace, oggi, di toccare quota 45 milioni di euro.

in foto: L’incredibile impennata del valore di mercato di Alisson (Transfermarkt)

Una crescita significativa che mette ancor di più in evidenza le capacità di questo portiere che al momento è richiesto da diversi top club europei. E pensare che solo a dicembre 2017, il suo valore di mercato ero fermo a 16 milioni di euro, triplicandosi poi dopo soli 5 mesi risultando come il portiere con il più alto aumento di questo campionato italiano. Davvero straordinario.

In difesa sorprende Skriniar

Nel nostro assetto difensivo schierato a 4 quindi, abbiamo provato a schierare i primi difensori che sono stati interessati dal maggiore aumento di mercato in questa stagione. Detto dunque di Kalidou Koulibaly che ad oggi, con il suo valore pari a 50 milioni di euro risulta essere il difensore con la quotazione maggiore, insieme ad Alex Sandro, ecco che al fianco del senegalese troviamo una vera e propria sorpresa di questo campionato. Stiamo parlando di Milan Skriniar. Il difensore slovacco dell’Inter, passato dalla Sampdoria ai neroazzurri lo scorso anno, è al pari di Stefan De Vrij a quota 40 milioni di euro, ma il suo percorso in questa stagione è stato davvero incredibile.

in foto: Ecco i primi 11 della stagione 2017/2018 in Serie A che hanno registrato i maggiori rialzi (Transfermarkt)

Pensate che quando la società di Suning ha chiuso l’affare con la Sampdoria, il suo valore di mercato ero fermo a 7 milioni di euro. In uno solo anno dunque ha avuto un aumento di ben 33 milioni di euro che confermano l’ottimo affare dell’Inter che ha trovato in Skriniar anche un difensore goleador capace di realizzare 4 gol.

Milinkovic-Savic in crescita vertiginosa

Ma fare la differenza in questo incredibile anno per i centrocampisti, è stato sicuramente uno dei pilastri della Lazio spettacolo firmata Simone Inzaghi. Stiamo parlando ovviamente di quel Milinkovic-Savic che sta facendo innamorare il popolo biancoceleste consapevole che prima o poi dovrà salutare il fantasista serbo pronto ad accettare le offerte che giungono soprattutto dalla Premier League. Ad oggi per Sergei, il valore di mercato è arrivato a toccare quota 70 milioni di euro, ma basta dare uno sguardo alla sua evoluzione di mercato per capire la crescita incredibile di questo calciatore che oggi Lotito non venderà per meno di 100 milioni di euro.

Arrivato alla Lazio nel 2015, il suo valore di mercato era di soli 6 milioni di euro, fino a salire in maniera incredibile in questi anni fino ai 22 di un anno fa. E’ bastata dunque una sola stagione per registrare un aumento di +48 milioni di euro. Numeri assolutamente pazzeschi. Leggermente al di sotto del serbo Miralem Pjanic che con 65 milioni di euro ha stabilito un nuovo record personale confermando l’enorme crescita da quando è approdato alla Juventus.

Dybala tocca quota 100!

Si, c’è anche mister 100 milioni in questa speciale classifica che mette insieme i calciatori di Serie A che in questa stagione che sta per concludersi si sono messi in evidenza così tanto da far crescere in maniera esponenziale il proprio valore di mercato. E uno di questi, in attacco, è proprio Paulo Dybala. Il numero #10 della Juventus, partito come un missile in stagione realizzando gol a raffica, si è rivelato poi essere uno dei calciatori più deludenti nella seconda parte segnando gol a fasi alterne.

Ma nonostante tutto, il suo valore di mercato, ad oggi, ha raggiunto l’incredibile quota di 100 milioni di euro. Un record se pensiamo che a giugno del 2017 era di 65 milioni. Una crescita incredibile confermata anche dal numero di gol realizzati in Serie A, ben 22 più 5 assist senza considerare i 4 tra Supercoppa Italiana, Champions e Coppa Italia.

Bomber Immobile con un picco da paura

Chi in attacco a supportare questa squadra da sogno? Semplice, quel Ciro Immobile che ad oggi, nonostante l’infortunio che con tutta probabilità gli ha fatto chiudere la stagione in anticipo rinunciando anche al sogno di vincere la ‘Scarpa d’Oro’ e di, forse, perdere la classifica marcatori Icardi permettendo. Il suo incredibile rendimento stagionale gli ha permesso di poter vedere il suo valore di mercato arrivare in cielo.

in foto: Lo schieramento in campo di questa formazione da sogno in un inedito 4–2–3–1 (Buildlinup)

Già, perchè da quando è arrivato alla Lazio è davvero cambiato tanto nella carriera di Immobile. Ben 41 i sigilli messi a segno in questa incredibile annata dal bomber napoletano tra campionato e coppe e un valore di mercato totale pari a 45 milioni di euro che a 28 anni è davvero tanto. Pensate che a giugno del 2017 aveva toccato quota 20, venendo preso dalla Lazio che ne valeva solo 10. Numeri da capogiro per il capocannoniere attuale del nostro campionato.