È un brutto momento per Cristiano Piccini, per il Valencia e per la Nazionale Italiana. Il laterale nel giro della selezione di Roberto Mancini è rimasto vittima di un tremendo infortunio in allenamento ed stato costretto ad abbandonare in ambulanza il centro di allenamento del club spagnolo. Dopo le analisi effettuate in ospedale, è stata evidenziata la frattura della rotula del ginocchio destro e il calciatore sarà sottoposto ad intervento chirurgico nelle prossime ore. A confermarlo il bollettino del Valencia che è stato pubblicato sul sito e sui canali social del club:

Il giocatore Cristiano Piccini ha presentato una frattura nella rotula dell'arto inferiore destro, come confermato dai test effettuati a mezzogiorno. Il giocatore sarà sottoposto a intervento nelle prossime ore.

Piccini tornerà il prossimo anno?

Si tratta di un infortunio molto serio che terrà fuori per molto tempo l'ex calciatore della Fiorentina dai campi di gioco: secondo quanto stimato sembra che Piccini possa perdere gran parte della stagione appena cominciata e rientrare solo all'inizio del prossimo anno. Il giocare del Valencia ha giocato da titolare nell’ultimo match di Liga, che la squadra di Marcelino ha perso fuori casa contro il Celta Vigo.

Potrebbe essere un problema anche per la Nazionale Italiana, visto che il calciatore classe 1992 ha collezionato tre le presenze nel nuovo corso della selezione azzurra ma non è stato convocato da Roberto Mancini negli ultimi due impegni contro Grecia e Bosnia: nella stagione che porterà a Euro 2020 non proprio una bella notizia per il nostro commissario tecnico. L’ultima volta che Piccini ha vestito la maglia azzurra era il 23 marzo contro la Finlandia, primo match valido per la qualificazione agli Europei 2020.