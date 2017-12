L’allenatore del Valencia Marcelino è stato coinvolto in un incidente stradale mentre tornava nelle Asturie, dove doveva trascorrere le vacanze con la sua famiglia. L’ex tecnico del Villarreal è stato protagonista di un incidente molto particolare perché la sua vettura si è scontrata con un cinghiale. Fortunatamente Marcelino è in buone condizioni, ha riportato lievi ferite come la moglie, e dopo essere stato trasportato in ospedale è stato dimesso, ma purtroppo il padre è in gravi condizioni ed è rimasto in ospedale.

Marcelino e l’incidente con il cinghiale.

Una disavventura enorme, che però non ha avuto grandi conseguenze per Marcelino. Il Valencia ha diffuso la notizia con un comunicato ufficiale che ha pubblicato sul proprio sito e su tutti i suoi profilo social. Purtroppo il padre del tecnico, 81enne, è rimasto gravemente ferito. Questo il comunicato del club

L’incidente si è verificato al chilometro 125 della strada che va da Logroño a Bilbao quando un cinghiale ha attraversato la strada e si è scontrato con il veicolo di Marcelino. Dopo l’impatto l’allenatore è stato trasportato all’Ospedale San Pedro di Logroño. Marcelino è stato curato ed è stato anche rapidamente dimesso.

Marcelino, tecnico della grande sorpresa Valencia.

Ex centrocampista di discreto livello, da oltre vent’anni Marcelino fa l’allenatore. Ha fatto tanta gavetta. Sporting Gijon, Recreatio Huelva, Racing Santander, Saragoza, ancora Santander prima della grande occasione con il Siviglia. Il Villarreal lo ha guidato con grande profitto per quattro stagioni. Quando De Boer fu licenziato dall’Inter, anche lo spagnolo fu preso in considerazione dai dirigenti, ma gli fu preferito invece Pioli. La scorsa primavera ha firmato con il Valencia, che è terzo in classifica ed è la grande rivelazione della Liga.