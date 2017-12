A pochi giorni dalla beffa dell'eliminazione in Coppa di Lega per mano del Bristol, squadra di Serie B, altra cocente delusione per lo United di Mourinho. I Red Devils nel posticipo della 19a giornata di Premier sono stati raggiunti in pieno recupero sul pareggio. Un 2-2 pesantissimo per Pogba e compagni che scivolano addirittura a meno 13 dalla capolista Manchester City che nel pomeriggio ha passeggiato 4-0 contro il Bournemouth.

United, che beffa contro il Leicester.

Ritrovatasi in svantaggio dopo mezz'ora in virtù del solito gol di Vardy, il Manchester United è riuscito a rialzare la testa. A guidare la rimonta è stato Juan Mata, autore di una splendida doppietta con due belle conclusioni. Nel finale però nonostante l'inferiorità numerica per il doppio giallo ad Amartey, le Foxes sono riuscite a pervenire al pareggio. Al 94′ all'ultimo assalto ci ha pensato Maguire a firmare un incredibile 2-2

Manchester City, 17a vittoria di fila e mani sulla Premier.

Non si ferma più invece la capolista Manchester City. La squadra di Guardiola ha calato il poker contro il Bournemouth grazie alle reti di Aguero (doppietta), Sterling e Danilo. 17a vittoria consecutiva per i Citizens che hanno ipotecato la Premier con un vantaggio di 13 punti. Ha rallentato anche il Chelsea terzo della classe fermato sullo 0-0 sul campo dell'Everton, mentre il Tottenham si è risollevato in casa del sorprendente Burnley grazie ad una tripletta di Kane. Nelle altre sfide di giornata, spicca il ritorno al successo del Newcastle di Benitez sul campo del West Ham.

I risultati della 19a giornata di Premier League.

Arsenal-Liverpool 3-3 (venerdì), Everton-Chelsea 0-0, Brighton-Watford 1-0, Manchester City-Bournemouth 4-0, Southampton-Huddersfield 1-1, Stoke-WBA 3-1, Swansea-Crystal Palace 1-1, West Ham-Newcastle 2-3, Burnley-Tottenham 0-3, Leicester-United 2-2

Classifica.

Manchester City 55, United 42, Chelsea 39, Liverpool 35, Tottenham, Arsenal 34, Burnley 32, Leicester 27, Everton 26, Watford, Huddersfield 22, Brighton 21, Southampton, Stoke 19, Newcastle, Crystal Palace 18, West Ham 17, Bournemouth 16, WBA 14, Swansea 13