Non soddisfatti dell'abbuffata di Natale, il calcio riprenderà la sua marcia a tappe forzate subito dopo questa settimana di pausa. In cui tutti i giocatori sono partiti per le vacanze, mentre gli operatori di mercato stanno lavorando per chiudere trattative più o meno importanti. Dopo il weekend di riposo, dal 21 gennaio al 18 marzo ci saranno partite quasi ogni giorno tra Coppa Italia, campionato e ripresa delle coppe europee.

Calendario complesso, vista Mondiali.

Il calcio italiano è pronto a ripartire con il piede sull'acceleratore. Complice una stagione costipata da appuntamenti che era stata costruita per la preparazione mondiale: tante partite ravvicinate, per poi dare spazio alle selezioni in vista di Russia 2018. Peccato che per l'Italia il giochino si sia rotto ancor prima di Natale e i Mondiali saranno guardati solamente seduti sul divano davanti alla tv.

La Lazio, stakanovista assoluta.

Ma il calendario non si cambia e da fine gennaio a metà marzo ci saranno ben 34 giorni di calcio contro i 22 senza partite. In una ‘classifica' delle più impegnate, ovviamente, ci sono i club che devono anche recuperare match di campionato, come la Lazio che è la squadra che giocherà più di tutte in questo periodo . I celesti di Inzaghi giocano 10 partite di campionato (compreso il recupero con l’Udinese), 2 di Coppa Italia, 2 di Europa League, ma saliranno a 4 se si qualificherà per gli ottavi. Totale: 14 gare sicure, se invece saranno 16 avrà una media di una gara ogni 3,5 giorni.

Gennaio, al via il tour de force.

Il palinsteso è ricco, a tal punto che si rischia di non riuscire a seguire sempre e tutto. Necessario prendere nota in un tour de force in cui chi si ferma sarà perduto. Si inizia con la 2a di ritorno tra il 21 e il 22 gennaio, poi i recuperi di A del 24 gennaio. La 3a di campionato tra il 27 e il 28 prima del colpo finale con due gare di Coppa Italia in programma il 30 e il 31.

2ª GIORNATA RITORNO

Domenica 21 gennaio ore 12.30 ATALANTA-NAPOLI

Domenica 21 gennaio ore 18 CAGLIARI-MILAN

Domenica 21 gennaio ore 20.45 INTER-ROMA

Lunedì 22 gennaio ore 20.45 JUVENTUS-GENOA

RECUPERI

Mercoledì 24 gennaio ore 18.30 LAZIO-UDINESE

Mercoledì 24 gennaio ore 20.45 SAMPDORIA-ROMA

3ª GIORNATA RITORNO

Sabato 27 gennaio ore 18.00 SASSUOLO–ATALANTA

Sabato 27 gennaio ore 20.45 CHIEVO–JUVENTUS

Domenica 28 gennaio ore 12.30 SPAL–INTER

Domenica 28 gennaio ore 18.00 MILAN–LAZIO

Domenica 28 gennaio ore 20.45 ROMA–SAMPDORIA

COPPA ITALIA – SEMIFINALI (andata)

Martedì 30 gennaio ore 20.45 ATALANTA–JUVENTUS

Mercoledì 31 gennaio ore 20.45 MILAN–LAZIO

Febbraio: tra Serie A e Coppe, gare ogni 3 giorni.

Febbraio è all'insegna anche del ritorno di Champions ed Europa League. Tra il 3 e il 5 c'è la 4a di Serie A e 4 giorni dopo tra il 9 e l'11 febbraio la 5a giornata. Il 13 ritorna la Champions e il 15 l'Europa League. Poi, il 17-18-19 ancora campionato con la sesta giornata. Ancora coppe europee tra il 22 e il 22 febbraio e dal 24 al 26 di nuovo in campo per la 7a di ritorno. Per chiudere il mese, ecco la Coppa Italia il 28 febbraio

4ª GIORNATA RITORNO

Sabato 3 febbraio ore 18.00 SAMPDORIA–TORINO

Sabato 3 febbraio ore 20.45 INTER–CROTONE

Domenica 4 febbraio ore 12.30 VERONA–ROMA

Domenica 4 febbraio ore 20.45 BENEVENTO–NAPOLI

Lunedì 5 febbraio ore 20.45 LAZIO–GENOA

5ª GIORNATA RITORNO

Venerdì 9 febbraio ore 20.45 FIORENTINA–JUVENTUS

Sabato 10 febbraio ore 15.00 SPAL–MILAN

Sabato 10 febbraio ore 18.00 CROTONE–ATALANTA

Sabato 10 febbraio ore 20.45 NAPOLI–LAZIO

Domenica 11 febbraio ore 12.30 SASSUOLO–CAGLIARI

Domenica 11 febbraio ore 20.45 ROMA–BENEVENTO

CHAMPIONS LEAGUE – OTTAVI (andata)

Martedì 13 febbraio ore 20.45 JUVENTUS-TOTTENHAM

EUROPA LEAGUE – SEDICESIMI (andata)

Giovedì 15 febbraio ore 19 LUDOGORETS-MILAN

Giovedì 15 febbraio ore 19 BORUSSIA D.-ATALANTA

Giovedì 15 febbraio ore 21.05 STEAUA-LAZIO

Giovedì 15 febbraio ore 21.05 NAPOLI-LIPSIA

6ª GIORNATA RITORNO

Sabato 17 febbraio ore 15.00 UDINESE–ROMA

Sabato 17 febbraio ore 18.00 CHIEVO–CAGLIARI

Sabato 17 febbraio ore 20.45 GENOA–INTER

Domenica 18 febbraio ore 12.30 TORINO–JUVENTUS

Domenica 18 febbraio ore 18.00 ATALANTA–FIORENTINA

Domenica 18 febbraio ore 20.45 MILAN–SAMPDORIA

Lunedì 19 febbraio ore 20.45 LAZIO–VERONA

CHAMPIONS LEAGUE – OTTAVI (andata)

Mercoledì 21 febbraio ore 20.45 SHAKHTAR-ROMA

EUROPA LEAGUE – SEDICESIMI (andata)

Giovedì 22 febbraio ore 19 LAZIO-STEAUA

Giovedì 22 febbraio ore 19 LIPSIA-NAPOLI

Giovedì 22 febbraio ore 21.05 MILAN-LUDOGORETS

Giovedì 22 febbraio ore 21.05 ATALANTA-BORUSSIA D.

7ª GIORNATA RITORNO

Sabato 24 febbraio ore 18.00 BOLOGNA–GENOA

Sabato 24 febbraio ore 20.45 INTER–BENEVENTO

Domenica 25 febbraio ore 12.30 CROTONE–SPAL

Domenica 25 febbraio ore 18.00 JUVENTUS–ATALANTA

Domenica 25 febbraio ore 20.45 ROMA–MILAN

Lunedì 26 febbraio ore 20.45 CAGLIARI–NAPOLI

COPPA ITALIA – SEMIFINALI (ritorno)

Mercoledì 28 febbraio JUVENTUS–ATALANTA

Mercoledì 28 febbraio LAZIO–MILAN

Marzo, tour de force per le qualificate in Europa League.

Marzo inizia con l'8a di ritorno, tra il 3 e il 4, il 7 c'è ancora la Champions mentre l'8 gli ottavi di Europa League per le eventuali qualificate. Il giorno dopo ancora in campo, per il campionato: tra il 9 e l'11 marzo. Il 13 marzo ancora Champions e il 15 ancora eventuale Europa League. Infine, la 10a di ritorno tra il 17 e il 18 marzo.

8ª GIORNATA RITORNO

Sabato 3 marzo ore 15.00 SPAL – BOLOGNA

Sabato 3 marzo ore 18.00 LAZIO – JUVENTUS

Sabato 3 marzo ore 20.45 NAPOLI – ROMA

Domenica 4 marzo ore 12.30 GENOA – CAGLIARI

Domenica 4 marzo ore 20.45 MILAN – INTER

CHAMPIONS LEAGUE – OTTAVI (ritorno)

Mercoledì 7 marzo ore 20.45 TOTTENHAM-JUVENTUS

EUROPA LEAGUE – EVENTUALI OTTAVI (andata)

Giovedì 8 marzo

9ª GIORNATA RITORNO

Venerdì 9 marzo ore 20.45 ROMA–TORINO

Sabato 10 marzo ore 20.45 VERONA–VERONA

Domenica 11 marzo ore 12.30 FIORENTINA–BENEVENTO

Domenica 11 marzo ore 20.45 INTER–NAPOLI

CHAMPIONS LEAGUE – OTTAVI (ritorno)

Martedì 13 marzo ore 20.45 ROMA-SHAKHTAR

EUROPA LEAGUE – EVENTUALI OTTAVI (ritorno)

Giovedì 15 marzo

10ª GIORNATA RITORNO

Sabato 17 marzo ore 18.00 BENEVENTO–CAGLIARI

Sabato 17 marzo ore 20.45 SPAL–JUVENTUS

Domenica 18 marzo ore 12.30 SAMPDORIA–INTER

Domenica 18 marzo ore 18.00 LAZIO–BOLOGNA

Domenica 18 marzo ore 20.45 NAPOLI–GENOA