Per i propri beniamini si farebbe di tutto e di più, anche gettarsi nel Tevere a temperature poco più che invernali. E' accaduto che a Roma, un ragazzo abbia mantenuto fede alle proprie promesse date al suo idolo, Francesco Totti, e così si è ritrovato a doversi lanciare nel fiume ripreso ovviamente via social per testimoniare il gesto. Si tratta di Gabriel Camanni che aveva giurato di compiere il gesto qualora il suo indiscusso idolo, Totti, lo avesse salutato sui social network.

Detto, fatto. Francesco Totti è rimasto al gioco e Gabriel ha dovuto ottemperare alla sua promessa. Con qualcosa in più: le indicazioni dello stesso ex numero 10 giallorosso, che ha indicato le modalità del tuffo, "a bomba". E così il ragazzo ha eseguito alla perfezione il tutto.

Il botta e risposta via Instagram

Lo scherzo è iniziato con una foto pubblicata da Francesco Totti il 19 aprile sul proprio account Instagram in cui l’ex attaccante azzurro e della Roma posa insieme ad altri amici durante un torneo di padel. Raggiante, Totti sottotitola: "Con i primi 12 al mondo". Solita marea di like e di commenti e tra i tanti follower intenti a commentare la foto, c’è anche un certo Gabriel Camanni, tifoso giallorosso che attira l’attenzione del proprio capitano con una promessa chiara e precisa: "Francesco, se mi rispondi mi tuffo nel Tevere".

Il tuffo e il video

La promessa di Gabriel riceve in poco tempo quasi 3mila like e centinaia di commenti su Instagram, con molti utenti che chiedono a Totti di accontentare il suo fan. Il Pupone non si fa pregare più di tanto e dopo qualche ora, arriva la tanto attesa risposta: "A bomba". Così Gabriel è costretto a mantenere fede alla promessa fatta: ripreso dai taelefonini e subito postato sui social, eccolo che si lancia nel Tevere. Non prima di aver ricordato che quello che sta facendo è per il "Re" al quale, dice, le promesse vanno sempre mantenute.