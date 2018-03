A San Siro salta il banco. Il Milan che aveva inanellato tredici risultati utili consecutivi ha perso 2-0 con l’Arsenal, reduce da quattro sconfitte (e ko sei volte nelle precedenti otto partite), nella gara d’andata degli ottavi di Europa League. I Gunners hanno meritato il successo. I gol li hanno realizzati, nel primo tempo, Mkhitaryan e Ramsey. Tra sette giorni i rossoneri sono chiamati alla grande impresa all’Emirates.

L’Arsenal gioca meglio e segna Mkhitaryan

Wenger è costretto a schierare al centro dell’attacco Welbeck, in porta c’è Ospina, in difesa Chambers, poi tutti i titolari. I migliori li schiera anche il Milan, che va all’assalto dell’unico trofeo europeo che non ha mai vinto. Dopo il minuto di raccoglimento per Astori si parte e il Milan ha un eccellente avvio che fa ben sperare Gattuso e la difesa dell’Arsenal, che non dà mai affidabilità, sembra subito traballare, ma la verve della squadra di casa dura pochissimo.

I Gunners si svegliano e con il possesso prolungato di fatto prendono le redini dell’incontro. Mkhitaryan chiude una bell’azione manovrata, il tiro suo finisce sull’esterno della rete. Sono le prove generali per l’armeno che dopo un quarto d’ora riceve da Ozil e con un tiro potente, e con l’aiuto di una deviazione di Bonucci, batte Donnarumma, 1-0.

Traversa di Mkhitaryan e gol di Ramsey

Il vantaggio dà sicurezza all’Arsenal che continua a fare la partita, seppure a ritmi bassi, e nel finale di tempo cambia ritmo e ha una serie di occasioni. Una ripartenza splendida viene chiusa da Chambers, che calcia in modo pulito, Donnaumma vola e respinge. Nel primo minuto di recupero Welbeck conduce una ripartenza in modo perfetto e serve Mkhitaryan, che stoppa e calcia. Il pallone si stampa sulla traversa. Nell’ultimo minuto di recupero il Milan è piazzato malissimo e la squadra di Wenger ne approfitta: Ramsey viene imbeccato, entra in area, scarta Donnarumma e raddoppia.

Gattuso ci prova anche Kalinic, André Silva e Borini

Nella ripresa l’Arsenal ha subito la palla del tris. Kessié sbaglia un rinvio e di fatto serve Welbeck, Donnarumma gli va incontro e respinge il pallone, che esce di un soffio. Il Milan ha bisogno di un guizzo per riaprire la partita e risollevarsi mentalmente. Suso trova Bonaventura, che da buona posizione manda altissimo. Kolasinac si fa male e lascia il posto a Maitland Niles. Mentre Gattuso manda in campo Kalinic, fuori Calhanoglu, e gioca con due punte vere. Poi entrano pure André Silva per Cutrone e Borini per Calabria, ma il gol non arriva. Finisce 2-0 per i Gunners. Il Milan se vuole continuare la sua corsa in Europa League dovrà effettuare una remuntada.