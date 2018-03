Il freddo ha colpito tutta Europa e creato disagi dappertutto. A causa delle basse temperature, molte persone hanno passato (e stanno passando) momenti davvero difficili. Sensibile a questi piccoli drammi, il calcio inglese è così sceso in campo per aiutare i meno fortunati. La notizia più bella arriva da Sunderland, dove il club dei "Black Cats" ha deciso di dare una mano a tutti quei senza tetto che stanno soffrendo il gelo di queste ore, aprendo il proprio stadio e mettendolo a disposizione per chi non ha nessun posto dove ripararsi.

All'interno dello "Stradium of Light", il Sunderlnd ha infatti predisposto una "stanza calda" dove verranno offerti cibo caldo, bevande e ovviamente rifugio. "La stanza è aperta e rimarrà aperta fino alle 09:00 del lunedì mattina, a seconda delle condizioni meteorologiche – si legge nel sito del club – Chiunque desideri utilizzare la struttura dovrebbe arrivare all’uscita 2 nell’angolo sud ovest dello stadio. Anche gli animali domestici sono i benvenuti e la stanza sarà presidiata".

La cessione del club.

Impegnato nella dura missione di tornare nel massimo campionato inglese, attraverso le partite di Championship, il Sunderland ha anche fatto sapere a tutti i suoi tifosi che nelle prossime ore, nei locali adibiti all'accoglienza dei senza tetto, funzionerà anche una raccolta di coperte e vestiti invernali per chi ne ha bisogno. Un'iniziativa che, ovviamente, non ha mancato di generare elogi e complimenti da parte di media e tifosi: gli stessi che, nei giorni scorsi, hanno dovuto leggere dell'intenzione di Ellis Short.

Il proprietario del Sunderland, ha infatti comunicato di voler mettere in vendita la squadra. La cosa più sconvolgente è che non ha chiesto neanche una sterlina per la cessione del club, ma la certezza che chi gli subentrerà si possa accollare l'intero debito accumulato dalla società in questi anni che, al cambio, è pari a più di 15o milioni di euro.