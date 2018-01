La proposta di matrimonio sui social è diventata una delle grandi mode del momento. Tanti personaggi, più o meno noti, hanno documentato il momento in cui hanno chiesto la mano della propria dolce metà. Al già lungo elenco si aggiunge il nome del terzino della Roma Rick Karsdorp che sul proprio profilo Instagram ha pubblicato tutti i passaggi e soprattutto una foto dell’anello regalato alla bellissima compagna Astrid Bell, che naturalmente ha detto di sì.

Astrid dice sì alla proposta di matrimonio di Karsdorp.

Un capodanno memorabile quello vissuto dall’ex terzino del Feyenoord e da Astrid che probabilmente quella notte non la dimenticheranno mai. E forse non dimenticheranno quei momenti, vissuti via social, nemmeno tutti i followers di Rick e Astrid. Karsdorp ha postato un video, poi ripreso dalla futura moglie, in cui appare una scritta luminosa chiarissima: “Mi sposi?”.

Poi il ventiduenne ha postato una foto di un anello tempestato di diamanti e a corredo ha scritto ciò che desiderava più di ogni altra cosa: “She said yes”, e cioè “Lei ha detto di sì”. La ragazza ha poi sul suo profilo, seguito da oltre trentadue mila utenti, condiviso quelle immagini e ha confermato il suo sì. Auguri.

I seri infortuni di Karsdorp.

Rick Karsdorp con l’amore e il futuro matrimonio con la meravigliosa Astrid si consola. Perché quest’anno il difensore classe 1995 è stato molto sfortunato. Il giorno dopo la presentazione ufficiale, lo scorso luglio, si è rotto il menisco. L’infortunio sembrava dovesse tenerlo fuori per una manciata di settimane, ma la sua assenza è stata piuttosto lunga. Quando è tornato a disposizione Di Francesco ha iniziato a utilizzarlo, ma nel match con il Crotone, in un turno infrasettimanale di fine ottobre, l’olandese si è rotto il crociato. La sua prima stagione italiana non è finita in quel momento, ma si è ampiamente compromessa. Perché lo stop previsto è di sei mesi, dunque verso fine aprile Karsdorp tornerà a disposizione quando mancherà un mese al termine del campionato.