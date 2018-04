In campo Milan e Inter, in tribuna 80 mila spettatori. E poi la platea immensa davanti alla televisione. Malgrado il derby andrà in scena in un appuntamento infrasettimanale alle 18.30, la stracittadina milanese avrà un seguito enorme con una copertura mediatica che conferma la volontà delle due società di raggiungere mercati fino ad oggi considerati secondari e che sono fucina di nuovi sponsor ed entrate. Quarantaquattro emittenti trasmetteranno il derby in 181 paesi del mondo, già questo dato da solo spiega il ritorno di immagine che avranno i due club.

Al di là del risultato – fondamentale per Inter e Milan – al di là del bel gioco – che tutti pretenderanno di vedere – al di là del botta e risposta tattico tra Gattuso e Spalletti – che già stanno lavorando sulle formazioni, il derby ha già ottenuto la sua più grande vittoria: avere una platea quasi infinita che assisterà ai 90 minuti di San Siro.

Un pubblico da 728 milioni di spettatori

Il bacino raggiungibile è di 728 milioni di persone davanti alla televisione, cifre incredibili grazie alle nuove tecnologie, agli accordi multimediali, alla copertura tv e alle tantissime testate accreditate all'evento. Tanto da fare impallidire e far passare in secondo piano il ‘sold out' di San Siro con oltre 75 mila paganti pronti a sedersi sugli spalti.

Dall'Asia all'Africa al Sud America: tutti sintonizzati

Ovviamente l'Asia la farà da padrona assoluta: a Hong Kong ci penserà il proprietario del Milan Li Yonghong a divulgare il verbo del derby mentre lungo il Fiume Azzurro ed esattamente a Nanchino, nella Cina Orientale, farà audience la tv della famiglia di Zhang Jindong, padrona dell’Inter. E poi la trasmissione al di là dell'Oceano, dagli Stati Uniti al Sud America, senza dimenticare che verrà trasmesso anche in Africa e – ovviamente – quasi in tutta Europa.

La posta in palio: tre punti che valgono la Champions

In campo Milan e Inter che si dovranno superare per avere tre punti fondamentali per il presente e per il proprio futuro. I nerazzurri si sono rilanciati con due vittorie consecutive e stanno avvicinandosi al terzo posto in classifica. I rossoneri hanno perso la sfida diretta con la Juventus ma la ‘remuntada' Champions League può ripartire proprio dal derby mostrando a oltre 730 milioni di appassionati che il Diavolo vale l'Europa.