Sette gol, una doppietta, un taglio sul viso e quel selfie un po' da vanitoso mentre si specchia nel telefonino di un tifoso. Cristiano Ronaldo è sempre sotto i riflettori e gli piace. Li cerca, li adora, è a suo agio. Non gli aggrada stare nell'ombra, né essere il secondo oppure finire dietro le quinte. Le immagini di CR7 che esce dal campo col viso sporco di sangue hanno fatto il giro della Rete: nulla di grave è successo, ha preso un colpo durante un contrasto procurandosi una leggera ferito al volto. Fa parte del gioco anche questo. Così come fa parte del gioco anche l'eterno dualismo con Lionel Messi del Barcellona che in questo momento domina nella Liga, tenendo i blancos a distanza siderale.

La Pulce oppure la stella portoghese, ai piccoli tifosi non mancano di certo i campioni di riferimento per sognare di essere come loro. Non ha dubbi il ragazzino che, a pochi istanti dal fischio d'inizio della sfida contro il Deportivo (stravinta dalle merengues), saluta la stella lusitana nel tunnel che conduce al rettangolo verde. Ci sono tutti i big, da Bale a CR7… come trovarsi al parco giochi e restare a bocca aperta dinanzi alle giostre più belle e alle attrazioni più colorate. La mascotte vede arrivare Ronaldo, si gira verso di lui e gli rivolge parole dolcissime: "Per me sei il migliore del mondo! E Messi…".

La frase resta in sospeso, il piccolo quasi ha vergogna a completarla. Ci pensa il portoghese a terminare il pensiero: "Cattivo", dice sorridendo e suscitando l'ilarità anche di Gareth Bale che assiste a quel siparietto. A quel punto un altro bambino aggiunge: "Il peggiore", esclama provocando le risate di tutti gli altri giocatori dei blancos. Il Real Madrid va in campo e rifila sette sberle agli avversari: 2 reti portano la firma di Ronaldo, peccato che ‘Messi il peggiore' lo guardi dall'alto (della classifica) in basso.