in foto: Philemon ’Phil’ Masinga è morto a 49 anni. Malato da tempo, è deceduto a causa dell’aggravarsi delle condizioni di salute

Philemon Masinga, ex attaccante del Bari e della Salernitana, è morto all'età di 49 anni. Ad annunciare la scomparsa del calciatore sudafricano è stata la Federazione del suo Paese con un tweet di cordoglio per la scomparsa improvvisa e prematura di Phil, il dimunitivo con il quale era conosciuto tra tifosi ed ex compagni di squadra.

Perché è morto Philemon Masinga, le cause del decesso

Quali sono state le cause della morte di Philemon Masinga? A raccontare le notizie al riguardo sono i giornali locali, secondo i quali l'ex calciatore era gravemente malato da tempo. Le sue condizioni di salute s'erano fatte preoccupanti nelle ultime settimane quando lo scorso 21 dicembre fu costretto al ricovero in ospedale. Da allora non è riuscito più a riprendersi fino all'annuncio più triste per la sua famiglia e per il mondo del calcio sudafricano.

In Italia Masinga ha giocato con Salernitana e Bari

In Serie A ha giocato per quattro stagioni, dal 1997 al 2001. Philemon Masinga è ricordato dai tifosi della Salernitana e del Bari di cui indossò le maglie in quegli anni. Il periodo migliore e più felice della sua carriera in Italia lo ha trascorso in Puglia, tra le fila dei ‘galletti' biancorossi: nel massimo campionato tricolore segnò 24 gol in 75 partite e divenne uno dei simboli della squadra in quegli anni. Con i granata, invece, fu protagonista in Serie B ma con alterne fortune: solo 4 le reti realizzate in 16 presenze.

Prima di arrivare in Italia e sbarcare in Campania direttamente dalla Svizzera, Masinga giocò con il San Gallo e con il Leeds United, in Inghilterra. Jomo Cosmos, Sundowns e Kaizer Chiefs II i primi club della carriera.

Un gol storico al Congo, Bafana Bafana per la prima vola ai Mondiali

Masinga fu anche uno dei protagonisti dei Bafana Bafana raccogliendo ben 58 presenze con la nazionale sudafricana e diventando uno dei suoi giocatori più rappresentativi. Nel 1997 segnò un gol storico contro il Congo: grazie a quella vittoria il Sudafrica si qualificò ai primi Mondiali di calcio nella storia del paese.