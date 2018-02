Si è presentato sul palco dell'Ariston visibilmente emozionato e frastornato Niccolò Morriconi, ovvero Ultimo, al momento di essere incoronato come vincitore del Festival di Sanremo 2018 nella categoria "Nuove Proposte". Quanti pensieri nella testa per il 22enne romano che è riuscito a realizzare un sogno con il suo pezzo "Il Ballo delle incertezze" apprezzato da pubblico e addetti ai lavori. Una dedica per il fratello, e un pensiero (forse) a quello che è il suo idolo, ovvero Francesco Totti.

Ultimo, il vincitore di Sanremo nelle Nuove proposte è tifoso della Roma e di Totti.

Ultimo, vincitore del Festival di Sanremo è infatti un grande tifoso della Roma. Una passione per il calcio che il cantautore e rapper ha tenuto viva negli anni anche grazie al suo amore per un calciatore in particolare, ovvero Francesco Totti. E chissà che nel momento della premiazione dopo la vittoria del Festival tra i talenti emergenti, il pensiero non sia andato proprio al Pupone, al quale Ultimo ha dedicato un bellissimo post sul suo profilo Instagram dopo l'addio al calcio della grande gloria giallorossa.

L'amore di Ultimo per Totti e il messaggio nel giorno dell'addio al calcio giocato.

Il 28 maggio 2017 infatti Ultimo ha postato sul popolare social network una foto con la sua mano che accarezza la maglia di Francesco Totti all'altezza del suo numero 10. Un modo di salutare la bandiera della Roma proprio nel giorno del suo indimenticabile addio al calcio. Il tutto accompagnato con un lunghissimo messaggio in cui racconta tutto il suo amore per un personaggio che è stato molto di più di un calciatore per lui e per Roma

Il post su Instagram di Ultimo per il Pupone.

Questa la didascalia del post su Instagram per l'addio al calcio di Totti: "La parte che ho sempre odiato di più di una poesia è la parola finale. L’ho sempre trovata fuori luogo, come un tuono a ciel sereno.. eppure serve.. si, serve per dettare una fine, perché se finisce la vita, finisce anche ogni cosa che la contiene. La fine è un mistero. La fine per molti è l’inizio di altro, per me è semplicemente la fine. Per un sognatore illuso come me questa è la bastonata classica che la realtà concede. Perché per quelli come noi, per quelli che vivono senza pensarci troppo e pensandoci come pazzi allo stesso tempo, il sogno è l’unica via d’uscita.. e tu sei il sogno… tu sei ogni cosa possa donare luce, hai rappresentato ognuno di noi".

La lezione di Totti a Ultimo, difendere un sogno con i denti.

E proprio grazie a Totti, anche Ultimo ha imparato ad andare sempre avanti nonostante mille difficoltà e ad inseguire il suo sogno. Sogno che con la vittoria di Sanremo si è in parte realizzato: "Quando penso a te io non vedo il calcio, io vedo ogni bambino di quartiere, vedo il traffico a Piazza del Popolo, vedo il mercato delle 6.00, le passeggiate a villa Pamphili, le preghiere di un mendicante a Piazza Venezia. È grazie a te se difendo un sogno con i denti. In te ho rivisto il riscatto di chi non ha un destino… si perché è grazie a te se sono sempre stato schierato dalla parte di chi è già stato dato per sconfitto, dalla parte degli ultimi. Tu hai legato figli e padri grazie col tuo nome, hai dato un colore a chi era bianco. Tu sei la speranza e la sconfitta. Tu sei le lacrime che sto versando. Tu sei la timidezza, sei la risposta. Tu sei Roma. Tu sei Totti".