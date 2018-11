Patrick Schick in Roma-Sampdoria potrebbe avere la sua grande chance. Il giovane attaccante ceco arrivato in giallorosso tra grandi aspettative non è riuscito finora a mettersi in mostra. Quale sarà il suo futuro? Le voci di calciomercato non mancano e aprono ad una possibile cessione del giovane attaccante ceco, che potrebbe per esempio fare molto comodo all'Arsenal che ha perso per un gravissimo infortunio Danny Welbeck. E per arrivare a lui i Gunners potrebbero tentare la Roma con una contropartita gradita, che potrebbe essere il centrocampista gallese Aaron Ramsey.

Quale sarà il futuro di Patrick Schick alla Roma

In questo avvio di stagione, quella che sarebbe dovuta essere quella dell'exploit dopo i tanti infortuni della scorsa annata, Patrick Schick non è riuscito a mettersi in mostra collezionando solo 8 presenze. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, nonostante un contratto fino al 2022 (ingaggio da 2.5 milioni di euro a stagione), la Roma starebbe valutando l'ipotesi di una cessione già a gennaio, che permetterebbe di non pagare troppo un'eccessiva svalutazione del suo cartellino (Schick è stato pagato dai giallorossi più di 40 milioni di euro).

Roma, nelle ultime notizie di calciomercato su Patrick Schick

Una soluzione congeniale potrebbe essere quella legata ad un prestito di Schick, magari in Serie A. Una pista di calciomercato per la seconda parte della stagione che permetterebbe al calciatore classe 1996 di giocare con continuità. Il Bologna e la sua ex squadra Sampdoria seguono con interesse la situazione legata all'attaccante ceco, con i blucerchiati prontissimi a riaccogliere il ragazzo. Attenzione però anche ad un'intrigante pista estera che porta all'Arsenal

L'Arsenal su Schick, Ramsey contropartita per la Roma

L'Arsenal infatti sarà costretta a tornare sul calciomercato per colmare la lacuna creata dal grave infortunio occorso a Danny Welbeck. Quest'ultimo sarà costretto ad un lungo periodo di stop e dunque è necessario per i londinesi puntellare il proprio reparto offensivo. Un nome caldo dunque potrebbe essere quello di Schick, con la possibilità di mettere sul piatto una contropartita gradita. Questa potrebbe essere rappresentata da Aaaron Ramsey, il centrocampista gallese oggetto dei desideri anche di Milan, Inter e Juventus in scadenza di contratto nel 2019.

in foto: Foto Sofascore.com

Chi potrebbe sostituire Schick alla Roma

I giallorossi valuteranno le prospettive, con le cose potrebbero cambiare in caso di exploit di Schick che giocherà la prossima sfida di Serie A contro la Samp. In caso contrario la prospettiva di una cessione potrebbe concretizzarsi. Chi sarebbe dunque il sostituto dell'ex Samp alla Roma in caso di una sua cessione. Il nome più caldo è quello di un vecchio pallino di mercato di Eusebio Di Francesco, ovvero Domenico Berardi del Sassuolo.