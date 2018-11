Un infortunio terribile che rischia di tenerlo lontano dai campi di calcio a lungo. Danny Welbeck è finito ko nel corso del primo tempo della sfida di Europa League tra l'Arsenal e lo Sporting Lisbona. Un'impressionante torsione innaturale della caviglia per il calciatore che ha lasciato il terreno di gioco in barella con il sostegno dell'ossigeno. Un dolore incredibile per il centravanti della nazionale inglese che ha raccolto l'ovazione di tutto lo stadio.

Cosa si è fatto Danny Welbeck, gravissimo infortunio alla caviglia

Nel corso del match di Europa League tra Arsenal e Sporting Lisbona, Danny Welbeck sugli sviluppi di un cross si è reso protagonista di un contrasto aereo con un avversario. Qualcosa però è andato storto, perché il bomber quando è atterrato sul terreno di gioco si è subito accasciato richiamando con gesti plateali la panchina. I replay hanno mostrato la torsione innaturale della caviglia destra del classe 1990. Disperato e molto dolorante Welbeck tra l'incredulità dei compagni rimasti senza parole, per il grave infortunio.

Possibile frattura alla caviglia per Welbeck, la sua stagione potrebbe essere finita

Quasi certamente Welbeck ha rimediato la frattura della caviglia, ma non sono da escludere altre lesioni alla luce della torsione dell'arto. Il giocatore è stato trasportato immediatamente fuori dal campo in barella con l'aiuto addirittura dell'ossigeno per aiutarlo nella respirazione, anche per il fortissimo dolore. Grande sconforto per un calciatore che nella carriera ha dovuto fare i conti con un numero notevole di infortuni, anche gravi, come quello doppio al ginocchio costatogli praticamente un anno di stop. Anche in questo caso tutto lascia presagire un'assenza dai campi di calcio lunghissima, che potrebbe comportare anche la fine anticipata della stagione.