Il cognome conferma origini italiane ma Gonzalo Maroni è un talento argentino, in forza al Boca Juniors, classe 1999 che piace moltissimo ai rossoneri. Contatti tra l'entourage del giocatore e con il club sudamericano ce ne sono già stati, il tutto si discute sulle eventuali modalità di passaggio in rossonero e la valutazione del ragazzo. Che è una delle stelle attuali del calcio sudamericano, paragonato a Aimar e Pastore per caratteristiche tecniche che potrebbero renderlo un vero e proprio crack anche in Europa.

Ama la Joya, sembra Pastore.

Il giovane Maroni è considerato la più grande attuale promessa del Boca e ha come idolo un certo Paulo Dybala, la Joya bianconera che tanto il mondo di sè parlare fa. Non è un caso perché Dybala, oltre ad essere un idolo in Argentina è compaesano di Maroni, essendo nato anch'egli a Cordoba. Ma se il punto di riferimento è la Joya, i paragoni lo indirizzano altrove. Ad esempio verso Pastore o Aimar.

Giovane, di personalità, a scadenza di contratto.

La personalità e la qualità in campo non mancano di certo. Il giovane argentino è rapido e sgusciante, sa dribblare e ha un'ottima visione di gioco. Ma soprattutto, ha il contratto in scadenza nel 2019. Il Milan ci proverà visti i contatti iniziati in questo periodo. Maroni rappresenta una scommessa per il futuro che potrebbe essere vincente. Dopotutto lo ha dimostrato anche l'esordio in prima squadra con la maglia numero 20, esaltato subito dal primo gol alla Bombonera.

Gomez al Boca, Maroni al Milan?

Gli Xeneizes sembrano essere disponibili ad un ragionamento di massima su Gustavo Gomez che è arrivato in rossonero la scorsa estate per la richiesta di Montella e che con Gattuso sta vivendo momenti non brillanti. Il Boca ha abbozzato l'offerta di prestito, ma il Milan vorrebbe una trattativa più completa e articolata. Fassone e Mirabelli pensano anche ad una contropartita tecnica, inserendo proprio il cartellino di Gonzalo Maroni, classe 1999 di Cordoba.

Seconda punta o trequartista.

Al momento dal Boca tacciono. Maroni è una risorsa: capace di giocare come seconda punta ma anche da trequartista, rappresenta il futuro del club. Ma è a scadenza di contratto e il rischio è perderlo senza guadagnarci alcunchè: è in quella piega che il Milan sta cercando di inserirsi per gennaio