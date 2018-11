Non è ancora ufficiale ma l'annuncio dovrebbe esserci nei prossimi giorni. Dennis Praet, 24enne centrocampista belga, e la Sampdoria hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2020. Grazie alla nuova intesa il calciatore ha accettato di restare in blucerchiato fino al 2021 (con opzione per l'anno successivo) beneficiando di un ritocco all'ingaggio che attualmente guadagna: passerà da 1.4 milioni di euro a 2 milioni con aumento della parte fissa alla quale si aggiungeranno i bonus (8 mila euro a punto, come nel caso di Andersen). Una somma importante considerato che sotto la Lanterna – sponda doriana – finora Antonio Cassano è stato l'unico giocatore a percepire lo stipendio più alto in assoluto (3.5 milioni di euro quando da Madrid tornò in Italia).

A dare notizia del buon esito della trattativa tra club ed entourage del calciatore è stato il Secolo XIX che ha rivelato anche un altro dettaglio dell'operazione: non c'è alcuna clausola rescissoria prevista nel contratto che verrà ratificato a breve. Di comune accordo, le parti hanno deciso di non inserirla. Un segnale importante che la società ha voluto dare evitando il rischio di arrivare a fine campionato con Praet in scadenza e una clausola che equivaleva a un grande punto interrogativo sul futuro. Adesso, chi vorrà il centrocampista dovrà trattare unicamente con il presidente, Massimo Ferrero, che sarà libero d'imporre il prezzo che riterrà più giusto per il cartellino.

in foto: La scheda di Praet (fonte whoscored.com)

Dennis Praet è un centrocampista centrale. Il suo valore di mercato attuale ha raggiunto i 25 milioni di euro (secondo le quotazioni indicate da transfermarkt.it), somma che rappresenta già una notevole plusvalenza rispetto ai 9 milioni che i liguri hanno investito nell'estate del 2016. Dieci presenze nella stagione in corso (9 in Serie A, 1 in Coppa Italia). Eccezion fatta per le prime 3 partite saltate per infortunio al ginocchio, il belga è stato sempre presente. Chi si era interessato a lui? Dalla Juventus alla Roma, non mancano estimatori in Italia.