Cristiano Ronaldo arriva alla Juventus (una suggestione bellissima) mentre Gonzalo Higuain fa i bagagli e se ne va al Chelsea per riabbracciare Maurizio Sarri. Sembra la trama di un copione cinematografico ma è la realtà del calciomercato che si dipana tra l'Italia, la Spagna e l'Inghilterra. Torino, Madrid, Londra è il triangolo del business internazionale giocato al tavolo delle trattative e degli scambi milionari. Il popolo bianconero attende con ansia le ultime notizie sull'operazione CR7 e, al tempo stesso, si prepara a dire addio ad alcuni dei protagonisti di questi anni. A cominciare proprio dal Pipita che dal Santiago Bernabeu era andato via alla ricerca di gloria personale e, ora, ironia della sorte fa identico percorso: allora varcò i Pirenei e si diresse verso il Belpaese, adesso supererà le Alpi e poi si accomoderà a Stamford Bridge accanto al maestro che fece di lui un cannoniere da record assoluto in Serie A.

C'è stretta connessione tra l'acquisto del portoghese e la cessione dell'argentino? Non direttamente, poiché della sua partenza si discute da tempo, ma è chiaro che per sostenere i costi di una gestione comprensiva di una star come CR7 serve fare cassa. E quelle che sembravano solo delle voci hanno preso piede con il passaggio del tecnico toscano ai Blues: il trasferimento dell'attaccante 30enne avverrà sulla base di 60 milioni di euro e potrebbe essere ufficializzato subito dopo quello di Maurizio Sarri.

in foto: La scheda di Gonzalo Higuain (fonte whoscored.com)

Higuain, però, non è l'unico calciatore della Juventus che raggiungerà il suo mentore a Londra. Nella rosa dei bianconeri c'è ancora un'altra ‘vecchia conoscenza' di Maurizio Sarri: si tratta di Daniele Rugani che l'allenatore avrebbe portato con sé a Napoli dopo averlo diretto a Empoli ma allora la concorrenza della Juventus fu impossibile da battere. Affari fatti? Quasi, dicono i tabloid precisando però che le due operazioni sono svincolate l'una dall'altra e che, al momento, i vertici del Chelsea hanno altre priorità imminenti. Anzitutto, chiudere l'esperienza Antonio Conte che andrà liquidato a fronte dei circa 11 milioni di euro che può vantare in caso di licenziamento (ha ancora un anno di contratto). Il passo immediatamente successivo è formalizzare l'intesa con Aurelio De Laurentiis, sì da ufficializzare l'ingaggio di Sarri. Solo allora si passerà alla fase operativa con le trattative per Higuain e Rugani che nel complesso potrebbero costare circa 100 milioni.